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Путин сигуран: Русија ће побиједити

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 15:55

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Владимир Путин
Фото: Таnjug/АP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Русофобични дио Колективног запада бори се против Руске Федерације док се Русија развија, рекао је Владимир Путин на форуму "Народног фронта".

"Руске трупе напредују у зони Специјалне војне операције", изјавио је председник Русије Владимир Путин на форуму организације "Народни фронт".

Русија развија своју економију, унапређује Оружане снаге и постиже нове резултате у области одбрамбене индустрије, навео је Путин.

Додао је да данас нема ничег важнијег од рада са учесницима СВО и члановима њихових породица, чиме се бави "Народни фронт".

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"Русофобични дио Колективног Запада бори се против Руске Федерације док се Русија развија", рекао је у свом говору Путин.

Како је додао, Русија ће сигурно побиједити.

"Русија увијек иде напријед и тако ће и убудуће радити", рекао је Путин.

Он је напоменуо да су активисти Народног фронта већ 15 година увијек били у првом плану изазова Русије. Они су у стању да идентификују области на којима треба да усмјере пажњу како би помогли конкретним људима, а самим тим и цијелој земљи.

Путин је напоменуо да Народни фронт ради на нечему од чега једноставно нема ништа значајније у овом тренутку, преноси Спутњик Србија.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

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