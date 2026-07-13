Аутор:АТВ редакција
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Русофобични дио Колективног запада бори се против Руске Федерације док се Русија развија, рекао је Владимир Путин на форуму "Народног фронта".
"Руске трупе напредују у зони Специјалне војне операције", изјавио је председник Русије Владимир Путин на форуму организације "Народни фронт".
Русија развија своју економију, унапређује Оружане снаге и постиже нове резултате у области одбрамбене индустрије, навео је Путин.
Додао је да данас нема ничег важнијег од рада са учесницима СВО и члановима њихових породица, чиме се бави "Народни фронт".
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"Русофобични дио Колективног Запада бори се против Руске Федерације док се Русија развија", рекао је у свом говору Путин.
Како је додао, Русија ће сигурно побиједити.
"Русија увијек иде напријед и тако ће и убудуће радити", рекао је Путин.
Он је напоменуо да су активисти Народног фронта већ 15 година увијек били у првом плану изазова Русије. Они су у стању да идентификују области на којима треба да усмјере пажњу како би помогли конкретним људима, а самим тим и цијелој земљи.
Путин је напоменуо да Народни фронт ради на нечему од чега једноставно нема ништа значајније у овом тренутку, преноси Спутњик Србија.
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