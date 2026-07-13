Ово је дјевојка која је погинула у тешкој несрећи у Црној Гори: Најављивала вјеридбу, са сестром ишла на море

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи у Црној Гори погинула је Јована С. (21) из нишког села Вртиште.
Вијест да је Јована настрадала у Црној Гори ожалостила је мјештане овог нишког села.
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У њеној породичној кући данас није било никога а према свједочењу комшија, мајка настрадале дјевојке је отишла у Црну Гору док су дјед и баба такође били одсутни.
– Јована је завршила средњу школу ” 12. фебруар” у Нишу. Запослила се у једној кладионици у граду, била је у дугој вези, најављивали су вјеридбу. На море је отишла са млађом сестром, требало је да се сада врате кући али ето, задесила их је зла судбина – каже један мјештанин Вртишта.
Како даље кажу, много су их погодиле околности њене смрти.
– Каква је то правда, вјероватно се помолила, запалила свијећу, не слутећи шта је чека. Судбина, шта ли је, кажу возач је био уморан. Па можда је и њега газда натјерао да вози у таквом стању, не можемо унапријед никог осуђивати. Жалосно је што је Јована то платила главом – закључује комшија страдале дјевојке, а пише Нова.
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хрхрКако је саопштила Управа полиције Црне Горе, несрећа се догодила око 13.10 часова, када је мини-бус, који се кретао из правца Никшића, ударио у камену косину са десне стране коловоза, након чега се преврнуо.
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