Минић: Завршава се контрола поводом догађаја у нелегалном објекту на Палама

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да се завршава унутрашња контроле поводом активности МУП-а у нелегалном објекту на Палама.
Он је истакао да, уколико се утврде пропусти, слиједе санкције.
Минић се у име Владе извинио ако је неко претрпио било какво малтретирање или било шта што није заслужио и додао да ће настојати да се то рехабилитује.
Минић је подсјетио да је у два мандата био начелник и да сваки начелник зна ко у ком објекту ради.
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"Треба ли начелник једне општине да зна који му објекти испуњавају услове да се у њему скупљају грађани његове општине, или гости који дођу из других општина", упитао је Минић коментаришући изјаве начелника Пала Дејана Којића о наведеном догађају.
Минић је рекао да је задатак свих развијање Републике Српске, а не бављење тиме шта је неко рекао, констатујући да је овај догађај дио дневно-политичке приче и пребацивања лоптице.
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