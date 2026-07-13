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Минић: Завршава се контрола поводом догађаја у нелегалном објекту на Палама

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 16:47

Коментари:

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Минић: Завршава се контрола поводом догађаја у нелегалном објекту на Палама
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да се завршава унутрашња контроле поводом активности МУП-а у нелегалном објекту на Палама.

Он је истакао да, уколико се утврде пропусти, слиједе санкције.

Минић се у име Владе извинио ако је неко претрпио било какво малтретирање или било шта што није заслужио и додао да ће настојати да се то рехабилитује.

Минић је подсјетио да је у два мандата био начелник и да сваки начелник зна ко у ком објекту ради.

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"Треба ли начелник једне општине да зна који му објекти испуњавају услове да се у њему скупљају грађани његове општине, или гости који дођу из других општина", упитао је Минић коментаришући изјаве начелника Пала Дејана Којића о наведеном догађају.

Минић је рекао да је задатак свих развијање Републике Српске, а не бављење тиме шта је неко рекао, констатујући да је овај догађај дио дневно-политичке приче и пребацивања лоптице.

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Тагови :

Саво Минић

Пале

дискотека Енигма

Коментари (5)

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