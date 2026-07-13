Мушкарац страдао послије пада са четвртог спрата зграде: Истрага у току

Аутор:АТВ редакција
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У Балканској улици у Београду догодила се трагедија, када је мушкарац стар око 40 година пао са четвртог спрата зграде.
На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи и полиције, али љекари, нажалост, нису могли да му помогну. Након прегледа, могли су само да констатују смрт мушкарца.
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Полиција је обавила увиђај и ради на утврђивању свих околности које су довеле до ове трагедије.
За сада није познато под којим околностима је мушкарац пао, а више информација биће познато након спроведене истраге.
(Курир)
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