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Мушкарац страдао послије пада са четвртог спрата зграде: Истрага у току

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 17:32

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У Балканској улици у Београду догодила се трагедија, када је мушкарац стар око 40 година пао са четвртог спрата зграде.

На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи и полиције, али љекари, нажалост, нису могли да му помогну. Након прегледа, могли су само да констатују смрт мушкарца.

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Полиција је обавила увиђај и ради на утврђивању свих околности које су довеле до ове трагедије.

За сада није познато под којим околностима је мушкарац пао, а више информација биће познато након спроведене истраге.

(Курир)

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Тагови :

Београд

преминуо мушкарац

трагедија

Полиција

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