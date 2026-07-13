Дјечак рањен у пуцњави испред основне школе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Смедереву је због сумње да је након сукоба са групом малољетника, пуцао их гасног пиштоља у близини школе, ухапшен У.Р. (24).
Том приликом рањен је један дјечак.
БиХ
Колапс у Ливну: Одјели остали без љекара, 23 доктора скинула мантиле
Како је саопштио МУП, инцидент се догодио након вербалног и физичког сукоба осумњиченог са неколико малољетника у дворишту основне школе. Сумња се да је потом отишао до своје куће, узео гасни пиштољ напуњен металним куглицама и вратио се у улицу поред школе, гдје је испалио више пројектила у правцу малољетника.
Том приликом један од дјечака погођен је у шаку и задобио је повреду. Како се незванично сазнаје, повријеђени малољетник задобио је повреду лијеве шаке, док су његове повреде окарактерисане као лаке тјелесне повреде.
Према наводима полиције, осумњичени се након пуцњаве поново вратио кући, оставио пиштољ, а затим кренуо назад ка школском дворишту. Када је примјетио полицијску патролу, покушао је да побјегне, најприје скутером, а затим и пјешице, али су га полицајци убрзо сустигли и ухапсили.
Свијет
Вашингтон планира да штити Ормуски мореуз и да то наплати
- Претресом његове породичне куће пронађен је и одузет гасни пиштољ са оквиром у којем се налазило 11 металних куглица, за који се сумња да је кориштен током инцидента - наводе из Полицијске управе Смедерево.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву, У. Р. је одређено задржавање до 48 сати, а против њега ће бити поднијета кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности, након чега ће бити приведен надлежном тужилаштву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
38
17
32
17
26
17
17
17
10
Тренутно на програму