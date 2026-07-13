Logo

Дјечак рањен у пуцњави испред основне школе

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 15:20

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У Смедереву је због сумње да је након сукоба са групом малољетника, пуцао их гасног пиштоља у близини школе, ухапшен У.Р. (24).

Том приликом рањен је један дјечак.

Доктор

БиХ

Колапс у Ливну: Од‌јели остали без љекара, 23 доктора скинула мантиле

Како је саопштио МУП, инцидент се догодио након вербалног и физичког сукоба осумњиченог са неколико малољетника у дворишту основне школе. Сумња се да је потом отишао до своје куће, узео гасни пиштољ напуњен металним куглицама и вратио се у улицу поред школе, гдје је испалио више пројектила у правцу малољетника.

Том приликом један од дјечака погођен је у шаку и задобио је повреду. Како се незванично сазнаје, повријеђени малољетник задобио је повреду лијеве шаке, док су његове повреде окарактерисане као лаке тјелесне повреде.

Према наводима полиције, осумњичени се након пуцњаве поново вратио кући, оставио пиштољ, а затим кренуо назад ка школском дворишту. Када је примјетио полицијску патролу, покушао је да побјегне, најприје скутером, а затим и пјешице, али су га полицајци убрзо сустигли и ухапсили.

Ормуски мореуз

Свијет

Вашингтон планира да штити Ормуски мореуз и да то наплати

- Претресом његове породичне куће пронађен је и одузет гасни пиштољ са оквиром у којем се налазило 11 металних куглица, за који се сумња да је кориштен током инцидента - наводе из Полицијске управе Смедерево.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву, У. Р. је одређено задржавање до 48 сати, а против њега ће бити поднијета кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности, након чега ће бити приведен надлежном тужилаштву.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Школа

Смедерево

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Ватрогасац гаси пожар током шумског пожара у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.

Свијет

Евакуисано 900 људи из шумског пожара код Париза

3 ч

0
Полицијско ауто

Србија

Погинуо док је покушао да заустави свој ауто

3 ч

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Република Српска

Олакшице за гориво у Српској продужене до 15. августа

3 ч

0
пси луталице заклали четири овце

Градови и општине

Пси луталице заклали четири овце у Бољанићу

4 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто

Србија

Погинуо док је покушао да заустави свој ауто

3 ч

0
Ruža cvijet

Србија

Умро новинар Стефан Цветковић: Био на издржавању затворске казне

1 д

1
Ухапшен контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен

Србија

Ухапшен контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен

1 д

0
Мушкарац (22) бјежао од полиције па насрнуо на полицајца

Србија

Мушкарац (22) бјежао од полиције па насрнуо на полицајца

1 д

0

  • Најновије

17

38

Цвијановић: Наш став непромијењен - једини исправан пут за БиХ унутрашњи дијалог домаћих лидера

17

32

Мушкарац страдао послије пада са четвртог спрата зграде: Истрага у току

17

26

Додик: Чека се извјештај о поступању у Палама, али нико не може да понижава полицију

17

17

Велики шумски пожар на познатом љетовалишту: Хеликоптери ангажовани у гашењу ватре

17

10

Центар дана, 13.07.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима