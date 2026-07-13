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Олакшице за гориво у Српској продужене до 15. августа

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 13:59

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Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.
Фото: АТВ

Влада Републике Српске донијела је на данашњој телефонској сједници Одлуку о продужетку примјене Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата до 15. августа 2026. године.

Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, Одлуку о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпним станицама у Републици Српској.

У реализацију ове мјере тренутно је укључено 45 трговаца нафтним дериватима са укупно 281 продајним мјестом широм Републике Српске.

Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступна је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.

Министарство трговине и туризма Републике Српске наставиће да прати и анализира стање и кретања на глобалном тржишту нафте и нафтних деривата, те ће, у складу са тим, креирати и предлагати Влади Републике Српске мјере усмјерене на заштиту животног стандарда грађана и очување стабилности тржишта у Републици Српској, саопштено је из Министарства трговине и туризма.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Цијене горива

Влада Републике Српске

Министарство трговине

подршка

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