Народна скупштина сутра о Нацрту измјена закона о превозу експлозивних материја

Аутор:АТВ редакција
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Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена сутра у Бањалуци расправом о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, чији је циљ да безбједност промета експлозивних материја буде подигнута на виши ниво.
"Узимајући у обзир чињеницу да се на тржиште Републике Српске увозе експлозивне материје и запаљиве течности и гасови из земаља у региону, као и да привредни субјекти из Српске наступају на страним тржиштима, било је потребно да се поједине одредбе Закона ускладе са правном регулативом промета експлозивних материја земаља у региону", пише у законском образложењу.
Посланици ће разматрати Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије.
Биће разматран и извјештај о раду и извршењу буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству у прошлој години.
Наставак сједнице заказан је за 10.00 часова, преноси Срна
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