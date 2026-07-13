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Пекинг: Евакуисано више од 170.000 људи због пријетње од поплава

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 09:41

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Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Chinatopix Via AP

Више од 170.000 људи евакуисано је у покрајини Лијаонинг, у Кини, због пријетње од поплава усљед обилних падавина, јавио је Кинески државни радио.

У извјештају се наводи да је до јутрос у 6.00 часова по локалном времену евакуисано укупно 171.412 људи, од којих 156.933 у Фушуну.

Власти у неколико градова наредиле су да се привремено затворе вртићи, школе, фирме и пијаце.

Током наредна два дана очекују се обилне падавине са грмљавином и снажним вјетром у неколико градова, а ниво воде у неколико ријека је већ значајно порастао, преноси Срна

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Тагови :

Кина

пекинг

Поплаве

евакуација

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