Пекинг: Евакуисано више од 170.000 људи због пријетње од поплава

Аутор:АТВ редакција
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Више од 170.000 људи евакуисано је у покрајини Лијаонинг, у Кини, због пријетње од поплава усљед обилних падавина, јавио је Кинески државни радио.
У извјештају се наводи да је до јутрос у 6.00 часова по локалном времену евакуисано укупно 171.412 људи, од којих 156.933 у Фушуну.
Власти у неколико градова наредиле су да се привремено затворе вртићи, школе, фирме и пијаце.
Током наредна два дана очекују се обилне падавине са грмљавином и снажним вјетром у неколико градова, а ниво воде у неколико ријека је већ значајно порастао, преноси Срна
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