Њујорчани о страдању Срба: "Нисмо знали, ова кампања нам је дефинитивно отворила очи"

Аутор:АТВ редакција
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По први пут у историји у Сједињених Америчких Држава, прича о страдању српског народа представља се кроз велику међународну мултимедијалну кампању у самом срцу Њујорка.
Многи грађани "Велике јабуке", кажу да нису ни знали за страдања Срба док нису видјели билборде са сликама. Кампања Меморијалног центра Републике Српске им је отворила очи.
"Нисам пуно знала о српском народу и свим патњама кроз које су прошли. Знам за Ђоковића, али нисам знала за патњу која се тамо дешавала. Ова кампања ми је дефинитивно отворила очи, да истражујем дубље и тражим шта се дешава као и о патњама са којим се суочава српски народ", каже Никол Ричардс.
"Нисам знала ништа о српском страдању док нисам шетала и видјела камионе, имали су Кју-ар код па сам скенирала и било је интересантно научити о историји. Као што сам рекла, нисам пуно знала о томе. Веома је битно да знамо историји да не поновимо грешке у будућности", рекла је Лордес Соса.
Србија је припадала бившој Југославији, а ја сам била у Југославији и убрзо је избио рат. Мислим да је веома битно да се овакве ствари промовишу, да се каже цијелом свијету о томе како су Срби патили и то ће упозорити и друге нације", Амелиа Мок
Срби у Њујорку кажу да је ово прави начин да се Американцима отворе очи и укаже на жртву коју је поднио српски народ,
"Случајно сам наишао на билборде који емитују жртве српског народа у свим ратовима. Изгубили смо преко 2 милиона људи у 20. вијеку. Битно је да радимо на колективном сјећању и да едукујемо Американце о жртви коју смо поднијели. Рецимо, један од мозгова операције напада на Куле у Њујорку је учествовао у рату у БиХ. Доста људи који су учествовао у тој операцији су били у БиХ у саставу одреда Ел Муџахедин који се борио против нас. Пресрећан сам што преузели иницијативу да покажемо да смо ми били жртве и да смо бранили и да смо своји на своме. У Њујорку је битно да обавијестимо јавност, ми ништа не измишљамо, само желимо да кажемо оно што није било речено. Американци не знају ни своју историју, а тек нашу, али глобална политичка струја се мијења и народи све више постају свјесни ко је проблем и у њиховим државама. Нико се није бринуо док су сјекли главе на Озрену и Косову, али када то долази код њих сада постају свјесни", каже Марко.
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић истиче да ова кампања представља најзначајнији међународни искорак Меморијалног центра Републике Српске од његовог оснивања.
„Свијет познаје велика имена српског народа и њихов допринос науци, култури и спорту. Наш циљ је да међународној јавности представимо и онај дио наше историје који је недовољно познат , страдање српског народа", поручио је Бојић.
Бојић поручује да су дошли са документованим чињеницама, историјским изворима и свједочанствима како би дали глас српским жртвама, те је изразио вјеровање да свака жртва, без обзира на националност, заслужује истину, достојанство и памћење.
Мисија Меморијалног центра Републике Српске посвећена је томе да културу памћења изведе из локалних оквира и учини је дијелом свјетског дијалога о страдању цивила, људским правима и очувању историјског памћења, поручио је Бојић.
"Зато покрећемо свјетску кампању „Learn About Serbian Suffering“ са намјером да документоване чињенице о страдању српског народа постану доступне међународној јавности. Уз подршку институција Републике Српске и српске дијаспоре широм свијета наставићемо да развијамо ову иницијативу и представљамо је у другим свјетским центрима“, поручио је Бојић.
Бојић се уједно захвалио Влади Републике Српске, Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Представништву Републике Српске у Сједињеним Америчким Државама, представницима српске дијаспоре, као и господину Александру Саши Јовичићу, који су пружили значајну подршку реализацији ове међународне кампање.
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