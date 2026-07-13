Доналд Трамп открио детаље посљедњег разговора са Линдзијем Грејемом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је са покојним републиканским сенатором Линдзијем Грејемом разговарао телефоном само неколико сати прије његове изненадне смрти, наводећи да је сенатор био уморан, али добро расположен, као и да су разговарали о законском предлогу "SAVE America Act" и његовом недавном путовању у Украјину.
- Рекао је да је уморан, али да жели да усвојимо "SAVE America Act". Одговорио сам му: „Урадићемо то, Линдзи. Завршићемо то. Видимо се ускоро" - рекао је Трамп за NBC Њуз, додајући да су планирали да се састану у недјељу.
Амерички предсједник оцијенио је да је Грејемова смрт била изненадна и брза.
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Преминуо Линдзи Грејем
- Осим што је био уморан, био је добро. Вјерујем да је то био брз крај и можда то није најгори начин да се оде, рекао је Трамп.
Он је истакао да је преминули сенатор био један од његових најближих политичких савезника и пријатеља.
- Био ми је као члан породице - рекао је Трамп, подсјећајући да су често разговарали телефоном и заједно играли голф.
У одвојеном интервјуу за CNN, Трамп је рекао да му је Грејем током посљедњег разговора преносио утиске са путовања у Украјину и оцијенио да је имао "одлично путовање".
Предсједник САД описао је Грејема као политичара са "јединственом способношћу" да постиже договоре са демократама.
- Ако сам имао проблем са неким демократом, он је умио да га ријеши. Био је заиста велики политичар - рекао је Трамп.
Истовремено, додао је да је Грејем знао да буде веома одлучан када је вјеровао да је у праву.
- Ако је желио нешто да постигне и сматрао да је у праву, могао је да буде веома чврст. Али, био је добар човјек - рекао је Трамп.
Као један од најистакнутијих републиканаца у области спољне политике, Грејем је заговарао снажну подршку Украјини у рату против Русије, а Трампа је позивао да заузме оштрији став према Ирану, укључујући и могућност војне интервенције, тврдећи да иранско руководство није поуздан преговарачки партнер.
Иако је касније постао један од Трампових најближих савезника, Грејем је годинама раније био један од његових гласних критичара, напомиње NBC.
Током предсједничке кампање 2016. године, када се и сам кратко кандидовао за предсједника САД, Грејем је критиковао Трампову кампању, оцијенивши да се заснива на "ксенофобији, подстицању расних подјела и вјерској нетрпељивости", уз тврдњу да то не представља републикански конзервативизам.
Грејем је тада рекао да на изборима 2016. није гласао ни за Трампа ни за демократску кандидаткињу Хилари Клинтон.
Послије упада Трампових присталица у зграду америчког Конгреса 6. јануара 2021. године, Грејем је привремено прекинуо политичку подршку предсједнику.
- Трамп и ја прошли смо дуг пут. Жао ми је што се овако завршава. Био је предсједник који је оставио значајан траг, али за мене је доста - рекао је тада Грејем.
Неколико недјеља касније гласао је за ослобађање Трампа у поступку импичмента, оцијенивши да је ријеч о процесу вођеном "страшћу и мржњом према предсједнику Трампу", а потом је подржао његову кандидатуру на изборима 2024. године.
Како су пренијели амерички медији, Грејем је преминуо од посљедица срчаног удара.
Према аудио-записима полицијске комуникације до којих је дошао НБЦ њуз, хитна помоћ је синоћ интервенисала у његовом дому у Вашингтону након дојаве о "срчаном застоју".
Грејем, који је први пут изабран у Представнички дом 1994. године, а у Сенат 2002. године, ове године се кандидовао за реизбор.
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