Бизон напао мушкарца и бацио га у ваздух неколико метара!

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је у петак навече задобио тешке повреде након што га је разјарени бизон у Националном парку "Yellowstone" одбацио неколико метара у ваздух.
Мике МакЛеод, професионални фотограф из Боземана у савезној држави Монтана, рекао је да се инцидент догодио у кампу Бриџ Bеј, јужно од подручја Фисхинг Бридге.
Мацкеод је испричао да је мушкарац шетао са својим унуком када је узнемирени мужјак бизона усмјерио агресију према њима.
"Покушавао сам само снимити драматичне кадрове бизона који је био потпуно разјарен. Ово је потпуно промијенило моја очекивања о њиховом понашању у ово доба године. Нисам могао претпоставити да ће се овако нешто догодити", рекао је за Каубој Стејт Дејли.
Служба Националног парка није објавила никакве информације о инциденту. Маклеод је камповао у Бриџ Бају када му је супруга показала бизона који је ушао у камп. Узео је камеру и почео снимати са сигурне удаљености.
"Почео је ходати кроз камп. Приближио се групи дјеце која су га фотографирала мобителима с пристојне удаљености, а онда је изненада кренуо у јуриш на њих", рекао је МакЛеод.
Дјеца су се успјела на вријеме разбјежати, али бизон се није зауставио.
"Тада сам почео снимати. Некада сам био ратни фотограф у америчкој војсци и могао сам видјети да ће се нешто догодити", рекао је.
Бизон је наставио трчати кроз камп док су људи викали једни другима упозоравајући на опасност. Након неког времена легао је у прашину и почео се ваљати.
У том тренутку појавио се мушкарац који ће постати жртва напада.
"Нису чак ни били у том дијелу кампа. Шетали су цестом, прилично далеко од бизона, када је он изненада потрчао према њима", рекао је МакЛеод.
Према његовим ријечима, мушкарац и његов унук налазили су се на удаљености од најмање стотињак метара, што би и Национална служба паркова сматрала сигурном дистанцом. Застали су како би фотографирали животињу док је мирно лежала у прашини.
"Сједио је у прашини, окренут према цести. Када је почео устајати, дјед је рекао: 'Вријеме је да кренемо' па су се повукли иза дрвећа", казао је.
Тада се цестом појавио бијели камионет, што је, из непознатог разлога, поново разјарило бизона.
"Бизон је кренуо према камионету. Возач је наставио возити, а животиња се затим окренула према мјесту гдје су се њих двојица скривали иза дрвећа" навео је.
Након што је дио бијеса искалио на младом стаблу, бизон је утрчао међу дрвеће и почео прогонити мушкарца и његовог унука.
Унук је успио побјећи, али његов дјед није имао толико среће. Бизон га је тјерао око стабала док је покушавао побјећи.
"Закачио га је лијевим рогом за кук и одбацио у ваздух. Направио је готово савршен салто и пао на бок. Бизон је висок најмање два метра, а мушкарац је завршио неколико метара изнад њега", испричао је МакЛеод.
Након што је мушкарац пао на земљу, бизон је остао стајати изнад њега, тресући главом и показујући знакове велике узнемирености.
"Тада сам знао да морам нешто учинити. Бојао сам се да ће га пробости роговима. Престао сам снимати, потрчао према бизону, гласно викао и покушао изгледати што веће и застрашујуће", описао је.
Неколико других очевидаца учинило је исто, што је натјерало бизона да побјегне.
Када је опасност прошла, сви су притрчали повријеђеном мушкарцу. Трпио је јаке болове, посебно у куковима и нози на коју је пао, али нису примијетили видљиве вањске повреде, пише Кликс
"Један човјек га је држао за руку. Други је пазио да се бизон не врати. Једна жена је звала хитну помоћ, а друга је прегледала има ли крварења, али нисмо пронашли крв", казао је.
Екипа хитне медицинске помоћи Yellowstonea брзо је стигла и преузела бригу о повријеђеном.
МакЛеод је касније разговарао с унуком повријеђеног мушкарца, који му је рекао да његов дјед има веома тешке повреде и да се још увијек налази у озбиљном здравственом стању.
"Био је забринут и желио је погледати снимак како би се увјерио да није његова кривица. На снимку се јасно види да није учинио ништа погрешно", поручио је.
МакЛеод наглашава да у овом случају нико од посјетилаца није направио грешку.
"Нисам видио да се ико превише приближио животињи. Људи су једни друге упозоравали да бизон пролази и сви су држали дистанцу. Били су веома одговорни", упозорио је.
Биолошко објашњење за овакво понашање јесте сезона парења бизона, која траје од јуна до септембра. У том периоду мужјаци постају изразито агресивни јер се боре за доминацију и женке.
МакЛеод сматра да ни мушкарац ни његов унук не сносе никакву одговорност.
"Само су изашли у вечерњу шетњу. Скренули су иза угла и тамо је био бизон", казао је.
Додаје да је животиња, из разлога познатих само њој, очигледно тражила сукоб.
"Годинама сам међу бизонима, али ово је било заиста необично. Зашто је одабрао баш њих двојицу? Око њега је било много људи, а већина је била чак и ближе. Заиста чудно", закључио је МакЛеод.
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