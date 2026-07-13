Код овог легендарног пjевача су се вjерили Mала Цана и Андрија Бајић!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Мала Цана и даље са великом тугом говори о свом покојном супругу Андрији Бајићу, који је преминуо 7. јула у 89. години живота.
Док евоцира успомене на године које су провели заједно, посебно мјесто у њеном срцу заузима тренутак када ју је изненадио просидбом, коју, како каже, никада неће заборавити.
Тн се десио, како она открива за Курир, ни мање ни више него у породичном дому покојног умјетника Предрага Живковића Тозовца.
Присуствујући једном заједничком дружењу са пријатељима и колегама, није ни слутила да ће то вече заувијек промијенити њен живот.
- Он је мене вјерио код Тозовца. Ту су били некадашњи фудбалер Душан Савић и моја колегиница Љупка Стевић. Одједном је конобар донио тањир са упаљеним свећицама, а на њему је био вјеренички прстен. Да ли је Тозовац знао за његов план, ја заиста не знам, нити сам га икада питала. Само знам да је Андрија пред свима устао и питао ме да се удам за њега - испричала је Мала Цана.
Како каже, просидба ју је потпуно затекла, јер њен супруг није био човјек који је волио велика јавна изненађења.
Сцена
Познато гдје ће бити сахрањен Андрија Бајић
- Томе се заиста нисам надала. Изненадила сам се јер он није био такав тип да прави спектакл, поготово не пред другим људима. Управо зато ми је тај тренутак био још посебнији. Вјерили смо се пред нама драгим људима, а међу гостима је био и један познати кардиолог. То су успомене које ћу заувек носити у срцу и којих се увијек радо сјећам – рекла је пјевачица.
Андрија Бајић иза себе је оставио богату музичку каријеру и неизбрисив траг у народној музици, али за Малу Цану, како истиче, пре свега ће остати упамћен као брижан супруг и човек са којим је делила најлепше животне тренутке.
(курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 д0
Сцена
2 д1
Сцена
3 д0
Сцена
3 д0
Најновије
09
51
09
41
09
38
09
36
09
26
Тренутно на програму