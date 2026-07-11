Питбул оборио Гинисов рекорд

Аутор:АТВ редакција
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Амерички репер Питбул поставио је нови Гинисов рекорд током свог концерта у лондонском Хајд парку. На фестивалу Бритиш Самер Тајм, укупно 22.141 особа окупила се у костимима ћелаваца, што представља највеће окупљање људи у овом специфичном костиму до сада.
Људи су долазили не само са вјештачким ћелама, већ често и у одијелима, са црним пилотским наочарима и залијепљеним брадицама, како би што вјерније имитирали стил препознатљив за овог музичара.
Питбул, чије је право име Армандо Кристијан Перез, примио је званични сертификат директно на бини и захвалио се цијелом Лондону и свим учесницима што су исписали историју. Посљедњих година постао је велики тренд да се на наступе овог успјешног америчког поп и хип-хоп уметника долази у његовом сопственом костиму.
Аутор хитова као што су Фиребалл, Тимбер или Тиме оф Оур Ливес постао је први који је икада покушао да обори овај рекорд под надзором комесара, тако да организатори нису морали да надмаше неки претходни резултат.
Учесници догађаја нису скривали своје одушевљење што су постали дио нечег изузетног, иако су им маске које су носили понекад отежавале видљивост, преноси Курир
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