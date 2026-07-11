Бритни Спирс правила хаос на ауто-путу: Испливали снимци лудовања чувене пјевачице

Аутор:АТВ редакција
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Бритни Спирс не престаје да забрињава своје обожаваоце. У четвртак је снимљена на ауто-путу у Лос Анђелесу, гдје је изводила вратоломије којима је шокирала друге возаче.
Поп звијезда је фотографисана како стоји кроз отвор на крову црног СУВ мерцедеса, док се возила ауто-путем 101 у близини Студио Ситија. Спирс је у једном тренутку испружила обје руке преко крова возила и забацила главу уназад. Пјевачици очигледно нису сметали збуњени погледи пролазника док је правила "спектакл" у аутомобилу који се кретао брзином од око 72 километра на час.
Свједоци су рекли да је Спирс стајала кроз отвор на крову отприлике два минута прије него што је возило изашло с ауто-пута. Затим је пјевачица снимљена на бензинској пумпи, гдје се смијала и разговарала са својим возачем, који је јавности тренутно непознат.
Извори су за *Дејли мејл* рекли да је Спирс провирила кроз кровни отвор на тренутак само како би видјела колики је саобраћај.
„Бритни је само накратко провирила кроз кровни отвор, хтјела је да види какав је саобраћај испред јер су се аутомобили зауставили. Хтјела је да види колико ће дуго каснити. То је стално радила као дијете које је одрастало на југу, обожава топли вјетар који јој дува кроз косу, то је забавно. Лијепо се проводи љети и срећна је, на добром је мјесту. Ако је илегално провирити кроз кровни отвор, она то не зна! Није намјеравала да уради ништа лоше“, рекао је извор.
Иако извор тврди да је Спирс провирила само на тренутак, обожаваоци су остали забринути, с обзиром на то да је пјевачица у марту ухапшена због вожње под утицајем алкохола. Спирс је успјела да ријеши свој случај и избјегне затвор, али је осуђена на 12 мјесеци условне казне. Такође је морала да плати новчану казну од 571 долар, те јој је наложено да заврши 30 часова едукације о вожњи под утицајем алкохола.
Пјевачица мора да се придржава изузетно строгих услова. Не смије да вози с било каквим опојним средствима у организму, мора да се подвргава тестовима даха, крви, урина или пљувачке ако то од ње затражи полиција. Уз то, не смије да посједује нити користи дроге или марихуану, осим ако то није прописао љекар.
👀 EXCLUSIVE: Britney Spears is tops on L.A. freeway. https://t.co/jCYhvXqlcX pic.twitter.com/nMWYuZPN4W— TMZ (@TMZ) July 10, 2026
Претходно је поп звијезда снимљена како кривуда на ауто-путу у два наврата. У фебруару је ухваћена за воланом свог аутомобила, којим се возила по Лос Анђелесу. Притом је прекршила закон држећи мобилни телефон уз лице. Наиме, разговор телефоном током вожње илегалан је у Калифорнији. Спирс није оптужена у вези с тим инцидентом.
У октобру прошле године такође је снимљена како скреће у погрешну траку на ауто-путу након ноћног изласка.
Пјевачица има дугу историју сукоба са законом, укључујући прекршајни покушај бјекства с мјеста несреће након што је 2007. године ударила у паркирани аутомобил. Тада је објављено да је пријава одбачена након што је Спирс власнику аутомобила платила необјављени износ. Годину дана касније кажњена је због вожње без важеће калифорнијске возачке дозволе, али је судија касније одбацио и ту пријаву. Полиција је пјевачицу посјетила и 2023. године због видеа с ножевима који је објавила на Инстаграму. Међутим, против ње није подигнута оптужница.
Спирс већ дуже вријеме забрињава својим необичним понашањем, посебно на друштвеним мрежама. На Инстаграму често дијели видео-снимке у којима махнито плеше, често с ножевима, преноси Курир
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