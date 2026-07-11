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Сјећате ли се младића који је отпјевао „На морскоме плавом жалу“: Доживио тешку судбину и пао у заборав

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 10:04

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Фото: pexels/Owen Lee

Мало ко данас остане равнодушан када на радију зачује мелодију чувене песме „На морскоме плавом жалу“. Код већине буде се сјећања на сцене из филма „Сјећаш ли се Dolly Bell“ Емира Кустурице. Али, ко је заправо био младић који је тај стих учинио бесмртним?

Многи се не сјећају његовог тешког живота и суровости судбине, која му није била наклоњена.

Један од корисника Линкедина, огласио поводом чувеног периода и времена старе Југославије.

"Данас сам на радију чуо пјесму „На морскоме плавом жалу“.

Нисам је баш дуго чуо.

Неколико минута касније ухватио сам себе како тражим ко је био младић који ју је пјевао и глумио у филму "Сјећаш ли се Dolly Bell"?

Мислио сам да ћу пронаћи причу о успјешној каријери.

Умјесто тога, дочекала ме је једна од оних животних прича које вас натерају да застанете.

Александар Саша Зуровац, рођен 1948. године у Мостару, остао је заувијек упамћен по песми „На морскоме плавом жалу“ и улози у филму Сећаш ли се Dolly Bell.

Оно што је послије уследило било је далеко од рефлектора.

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Када је снимао филм „Сјећаш ли се Dolly Bell“, иза себе је већ имао велики животни ударац , смрт мајке, након које је његово психичко здравље почело да се погоршава.

Због тога је био смјештен у установе за психијатријско лијечење и социјално збрињавање.

Током рата 1992. године прошао је кроз додатну тешку трауму, када су пацијенти из установе остали без адекватне неге и терапије.

Годинама се борио са тешком болешћу, посљедње године живота је провео далеко од света који га је некада познавао.

Преминуо је 8. октобра 2016. године у установи за збрињавање Баковићи, код Фојница.

Остао је заувијек упамћен по једној пјесми и једној филмској улози.

Саша је отишао тихо, али пјесма „На морскоме плавом жалу“ и даље живи, присетио се Јевросимовић.

(телеграф)

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Тагови :

пјесма

Филм

На морскоме плавом жалу

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