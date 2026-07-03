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Најскупљу пјесму на естради има Ана Николић: Ево колико је за њу искеширала

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 17:53

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Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Извођачи често улажу велике суме новца с надом да ће им добра пјесма донијети популарност и богатство.

Ипак, једна нумера већ скоро двије деценије држи апсолутни рекорд као најскупља на нашим просторима. У питању је ванвременски хит "Ромале, ромали" који је отпјевала Ана Николић.

Ана Николић је за ову пјесму, са којом се такмичила на Беовизији 2006. године, искеширала чак 30.000 евра.

Музику за овај велики хит потписује Кики Лесендрић, који је једном приликом отворено проговорио о томе како је дошло до ове рекордне цифре.

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— То је био онај тренутак кад сам ја био безобразан из неког разлога и тај безобразлук је био наплаћен. С друге стране, требало је да радим цео албум, па се вратио Мили, па сам ја мало био љут и онда сам одвалио цијену која је била оправдана — изјавио је Кики, преноси Блиц.

Ипак, он није био једини који је радио на овом пројекту. Текст за пјесму која се и данас слуша са истим жаром написале су легендарна Марина Туцаковић и Љиља Јорговановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ана Николић

Кики Лесендрић

најскупља пјесма на естради

Пјевачица

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