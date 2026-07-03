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Различити одговори кроз генерације: Шта значи имати ''добар брак''?

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 16:52

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Различити одговори кроз генерације: Шта значи имати ''добар брак''?
Фото: Pixabay

Одговор на питање шта значи имати добар брак није исти за све генерације. Млађе генерације више наглашавају љубав и разумијевање, док су се старији ослањали на трајност и заједничку породицу.

Промјене у друштву, положају жена, економским околностима и породичним вриједностима утицале су на то да свака генерација брак доживљава на другачији начин. Ево како се ставови разликују између бејби бумера, генерације X, миленијалаца и генерације З.

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Бејби бумери: Добар брак је онај који траје

За бејби бумере брак је дуго био очекивани животни корак и друштвена норма. Многи су се вјенчавали веома млади, често већ у раним двадесетим годинама, јер се то сматрало природним наставком одрастања.

У њиховој генерацији успјешан брак најчешће је подразумијевао стабилност, оснивање породице и заједнички живот који траје деценијама. Развод је био знатно рјеђи и често друштвено неприхваћен, иако је управо ова генерација доживјела период када је развод почео да постаје доступнији и прихваћенији.

Генерација X: Љубав да, али не по сваку цијену

Припадници генерације X одрастали су у вријеме када су разводи постали много чешћи него раније. Многи су гледали распад бракова својих родитеља или породица из окружења, због чега су према институцији брака развили одређену дозу опреза.

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Истовремено, жељели су стабилност коју можда сами нису имали у дјетињству. Када су одлучивали да се вјенчају, чинили су то промишљеније, па се управо овој генерацији често приписује пад стопе развода у односу на претходне деценије.

За њих је успјешан брак био онај који доноси срећу, али не по цијену остајања у односу који више не функционише.

Миленијалци: Брак је избор, а не обавеза

Код миленијалаца се поглед на брак додатно промијенио. Жене су постале финансијски независније, а заједнички живот без вјенчања или оснивање породице прије брака постали су друштвено много прихваћенији.

Због тога су многи припадници ове генерације ступали у брак касније или су одлучили да се уопште не вјенчавају.

За миленијалце је најважније да брак буде резултат љубави и личне одлуке, а не друштвених очекивања. Ако однос функционише без формалног папира, многи у томе не виде никакав проблем.

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Иако се често сматра да свака нова генерација постаје либералнија од претходне, истраживања показују да генерација З у појединим питањима размишља традиционалније од миленијалаца.

Многи млади данас брак сматрају важним животним циљем и чешће него претходна генерација вјерују да породицу треба оснивати након вјенчања.

Истовремено, део припадника генерације З показује већу склоност традиционалним подјелама улога у породици, што се често повезује и са популарношћу садржаја о традиционалном начину живота на друштвеним мрежама.

Једна ствар ипак се није промијенила

Иако свака генерација другачије дефинише успјешан брак, заједничко им је то што већина људи и даље жели стабилан, здрав и испуњен партнерски однос.

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Разлика је у томе што се данас много више него раније вјерује да не постоји само један исправан модел брака. За неке је то заједница која траје цијели живот, за друге однос заснован на равноправности и личном избору, а за треће повратак традиционалним породичним вриједностима.

(Она.рс)

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