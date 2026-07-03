Како функционише сензор у лопти који је Хрватску избацио са Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Хрватске је испала са Свјетског првенства у шеснаестини финала након пораза од Португала, а сусрет је обиљежио поништен погодак Хрватске у посљедњим тренуцима за 2:2.
У 13. минуту судијске надокнаде другог полувремена Јошко Гвардиол је погодио за 2:2, но на крају је гол поништен послије интервенције ВАР-а због офсајда Марија Пашалића.
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Иван Перишић је центрирао са лијеве стране, Игор Матановић је био у скоку и чинило се да није дотакао лопту. Она се од Рената Веиге одбила до Пашалића који је упослио Гвардиола за 2:2.
Али, ВАР је установио да је Матановић ипак дотакао лопту чиме се Пашалић нашао у офсајду и гол је поништен, а Португал је побиједио и прошао даље.
Матановићево играње главом се није могло видјети никако на успореним снимцима, али је ВАР био сто посто сигуран да се то десило, а све због чипа који се налази у лопти Трионда.
Ова технологија, позната као "Конектид Бал", у реалном времену шаље податке у ВАР собу и препознаје и најмањи додир.
На екранима се појавио графички приказ у облику кривуље, сигнализирајући Матановићев контакт с лоптом.
Срце система је ИМУ сензор, односно минијатурна инерцијска мјерна јединица уграђена у Адидасову лопту Трионда која се користи на овом Свјетском првенству.
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Сензор ради на фреквенцији од 500 Херца, што значи да прикупља податке о убрзању, ротацији и тродимензионалном кретању лопте чак 500 пута у секунди.
Та је фреквенција значајно виша од оне телевизијских камера, што систему омогућава да са стопостотном сигурношћу одреди тачан тренутак када играч додирне лопту.
Информације са сензора у стварном се времену преносе у ВАР собу, гдје се спајају с подацима прикупљеним са 16 камера постављених на стадиону. Камере непрестано прате положај лопте и играча, биљежећи до 29 референтних тачака за сваког фудбалера 50 пута у секунди. Тада на сцену ступа вјештачка интелигенција која све добијене податке склапа и аутоматски одређује да ли је било додира с лоптом или не.
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