Швајцарска преко Алжира у осмину финала: Грешка одбране обиљежилa меч у Ванкуверу

Аутор:АТВ редакција
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Репрезентација Швицарске пласирала се у осмину финала Свјетског првенства након што је у Ванкуверу савладала Алжир резултатом 2:0. Иако су Алжирци боље отворили сусрет и створили прве озбиљне прилике, Швајцарци су показали много више конкретности и казнили готово сваку грешку противника.
Алжир је већ у петој минути запријетио преко Аминеа Мазе, који је након одличне акције покушао из изгледне позиције, али није успио озбиљније угрозити Грегора Кобела.
Само неколико минута касније стигла је казна. Сјајан продор Манзамбија отворио је простор за Брила Ембола, који је у 10. минути рутински погодио за 1:0.
Примљени погодак као да је пресјекао Алжирце, који су до тада били бољи ривал. До краја првог полувремена покушавали су Ријад Марез, Фарис Шаиби и Маза, али је Кобел био сигуран међу стативама.
Почетак другог полувремена донио је нови шок за афричку селекцију. Већ у 46. минути Бени Ndoye искористио је велику грешку Рамија Бенсебаинија и голмана Белгалија те без проблема удвостручио предност Швицарске.
Селектор Алжира Владимир Петковић покушао је измјенама вратити своју екипу у меч, увевши Хаџ Мусу и Хишама Будаоуија, али промјене нису донијеле жељени ефекат. Најбољу прилику за Алжир у наставку поново је имао Марез, чији је ударац у 50. минути сјајно блокирао Мануел Аканђи.
У завршници сусрета виђен је и вјероватно највећи промашај досадашњег тока Свјетског првенства. Фабиан Рајдер изашао је сам пред већ савладаног голмана Зидана, имао потпуно празну мрежу испред себе, али је невјероватно успио вратити лопту право у руке чувара мреже Алжира, оставивши у невјерици и саиграче и навијаче.
Швајцарска је до краја сачувала предност и заслужено изборила пласман међу 16 најбољих селекција свијета, док се Алжир опрашта од Мундијала, преноси Аваз
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