На аукцији капитенска трака Марадоне са чувене утакмице са Енглеском

Аутор:АТВ редакција
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Капитенска трака коју је Диего Марадона носио током чувеног четвртфинала Свјетског првенства 1986.између Аргентине и Енглеске биће понуђена на аукцији чувене аукцијске куће "Сотебис"
Ријеч је о историјском мечу одиграном 1986. године, на којем је Марадона постигао два најпознатија гола у историји фудбала – контроверзни погодак познат као "Божја рука" и спектакуларни "Гол века", када је предриблао готово половину противничког тима прије него што је затресао мрежу.
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Капитенска трака представљена је на љетњој презентацији аукцијске куће Сотебис у згради "The Breuer" у Њујорку и један је од највриједнијих експоната овогодишње изложбе посвећене спортским и културним драгоценостима.
Очекује се да ће овај јединствени предмет привући велико интересовање колекционара широм свијета, с обзиром на његов историјски значај и повезаност са једним од најславнијих тренутака у историји свјетског фудбала.
(б92)
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