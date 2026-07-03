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На аукцији капитенска трака Марадоне са чувене утакмице са Енглеском

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 07:42

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Навијачи Аргентине држе заставу са сликама аргентинског репрезентативца Лионела Месија и фудбалске звијезде Дијега Марадоне на крају утакмице Групе Ј Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Аустрије у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у понедјељак, 22. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Капитенска трака коју је Диего Марадона носио током чувеног четвртфинала Свјетског првенства 1986.између Аргентине и Енглеске биће понуђена на аукцији чувене аукцијске куће "Сотебис"

Ријеч је о историјском мечу одиграном 1986. године, на којем је Марадона постигао два најпознатија гола у историји фудбала – контроверзни погодак познат као "Божја рука" и спектакуларни "Гол века", када је предриблао готово половину противничког тима прије него што је затресао мрежу.

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Капитенска трака представљена је на љетњој презентацији аукцијске куће Сотебис у згради "The Breuer" у Њујорку и један је од највриједнијих експоната овогодишње изложбе посвећене спортским и културним драгоценостима.

Очекује се да ће овај јединствени предмет привући велико интересовање колекционара широм свијета, с обзиром на његов историјски значај и повезаност са једним од најславнијих тренутака у историји свјетског фудбала.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Диего Марадона

Свјетско првенство 2026

Енглеска

Аргентина

аукција

Капитенска трака

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