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Трагедија: Инфлуенсерка преминула након компликација током естетске операције

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 18:26

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Трагедија: Инфлуенсерка преминула након компликација током естетске операције
Фото: Instagram/_adrianaggc

Инфлуенсерка Адријана Гарсија из Мексика преминула је у 30. години након компликација током естетске операције у приватној клиници у Синалои.

Узрок смрти није објављен, а случај је и даље предмет истраге, објавио је портал Ел Универсал. Њену смрт потврдили су из модне компаније Дроп Шоп, са којом је сарађивала.

„Данас се опраштамо од чланице породице Дроп Шоп, с љубављу се присјећајући њеног дивног карактера, посвећености и тренутака које смо с њом дијелили“, навели су.

Изразили су саучешће њеној породици и пријатељима, те им пожељели снагу и мир у овим тешким тренуцима.

Адријана Гарсија објављивала је садржај везан за моду и љепоту.

Она је почетком мјесеца посљедњи пут била активна на друштвеним мрежама, када је објавила успомене са путовања у Лос Кабос.

Иза ње је остала кћерка која има шест година, преноси Кликс.

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Тагови :

инфлуенсерка

пластичне операције

Мексико

трагедија

Адријана Гарсија

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