Трагедија: Инфлуенсерка преминула након компликација током естетске операције

Аутор:АТВ редакција
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Инфлуенсерка Адријана Гарсија из Мексика преминула је у 30. години након компликација током естетске операције у приватној клиници у Синалои.
Узрок смрти није објављен, а случај је и даље предмет истраге, објавио је портал Ел Универсал. Њену смрт потврдили су из модне компаније Дроп Шоп, са којом је сарађивала.
„Данас се опраштамо од чланице породице Дроп Шоп, с љубављу се присјећајући њеног дивног карактера, посвећености и тренутака које смо с њом дијелили“, навели су.
Изразили су саучешће њеној породици и пријатељима, те им пожељели снагу и мир у овим тешким тренуцима.
Адријана Гарсија објављивала је садржај везан за моду и љепоту.
Она је почетком мјесеца посљедњи пут била активна на друштвеним мрежама, када је објавила успомене са путовања у Лос Кабос.
Иза ње је остала кћерка која има шест година, преноси Кликс.
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