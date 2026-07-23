Александра Пријовић: Силно сам жељела дијете, било ми је доста свега

Аутор:АТВ редакција
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Српска пјевачица Александра Пријовић ових дана борави у Црној Гори, гдје је пред концерт у Будви медијима говорила о каријери, али и приватном животу.
Иако публика на сцени увијек види насмијану и пуну енергије, Прија признаје да јој се живот у посљедњих десет мјесеци потпуно промијенио због доласка кћерке.
Пјевачица не крије да јој је породица на првом мјесту и да сваки слободан тренутак проводи са насљедницом.
"Осјећам се супер. Ја у посљедње вријеме не радим толико, мало ми је напорније због буђења са бебицом, али све се може кад се хоће. Вечерас је бебиситерка са њом, што се ријетко дешава јер ја сваку ноћ спавам са њом. Кад радим, увијек је ту неко од породице, али вечерас је изузетак. Увијек ми недостаје јер сам ја посљедњих десет месеци, поред снимања, пјесама, албума и концерата, сваки слободан тренутак са њом", рекла је Александра Пријовић за Гранд.
Прија је признала да јој највећи изазов представљају непроспаване ноћи, али да јој ништа не пада тешко када је у питању кћерка.
"Будим се ноћу, многи знају како то изгледа са бебом. Заспим са кћеркицом око 23 часа, она се рано буди. Ево, морала сам вечерас да одспавам мало прије концерта да бих издржала вечерас јер сам навикла сада да лежем раније", објаснила је пјевачица.
Сцена
Прија завршила у сузама, огласила се први пут откако се породила: Овоме се није надала
На питање колико је тешко ускладити мајчинство и посао, одговорила је:
"Јесте напорно, али како људима уме да буде тешко у животу, ово није ништа. Супер сам ја", каже кроз смијех.
Александра је открила и да је одлука да прошири породицу била дуго прижељкивана.
"Послије турнеје ја сам жељела дијете, жељела сам то веома. Било ми је свега доста, било је много напорно и жељела сам да се посветим породици", признала је Прија и за Гранд открила како је син прихватио долазак сестре на свијет:
"Много боље него што смо мислили. Чули смо разне приче како дјеца умију да реагују. Много је пажљив, добар, веома брине о њој, чим устане пита гдје му је секица, грли је и љуби, стално се игра са њом. Зна да је и нахрани и пресвуче, баш је добар".
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