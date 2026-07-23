Мала Цана завршила у болници након посјете Андријином гробу: Примам инфузије

Аутор:АТВ редакција
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Малој Цани позлило је само 7 дана након што је сахранила мужа, доајена народне музике Андрију Бајића.
Удовица не може да дође себи након великог губитка, а њен супруг сахрањен је прије 7 дана у Алеји заслужних грађана. Због тога је сада завршила у болници, јер јој је позлило након што је отишла супругу на гробље.
"Завршила сам у болници, примам инфузије и јако ми је лоше. Све ме је стигло, немам снаге, а доктори ме опорављају инфузијама. Била сам супругу на гробу и слошило ми се. Чекам анализе да буду готове па ће докторка рећи шта даље", рекла је она за Блиц.
Подсјетимо, на Андријиној сахрани догодио се скандалозан догађај када је Ера Ојданић изјавио да је Мала Цана тражила 2 жита на гробљу.
Његова изјава изнервирала је удовицу Бајића, па му се оштро обратила.
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"Немам шта да кажем и да му упутим. Треба да га буде срамота и да се Бога боји. Ја ништа нисам испратила, ниједан чланак нисам прочитала. Све сам урадила како треба и по вољи мог супруга. Хоћу да имам спокој у души који и осјећам. Што се тиче Ере, добила сам информацију да је причао да ја бацам све на себе, што је за мене срамно. Знао нас је одлично, представљао се као пријатељ. Андрија га је поштовао, а Ера је знао да позове само кад му нешто треба", рекла је тим поводом Цана.
Пјевачица је потом открила и шта се дешавало иза кулиса 1 дан пред сахрану.
"Сви ми знамо ко је Ера, па сам узела телефон 1 дан пред сахрану и позвала га. Питала сам га само отресито да ли га је Андрија нешто увриједио, а онда сам питала да ли сам га ја увриједила, на шта је он рекао да није ни случајно. Питала сам га да ли је свјестан шта би се десило да је Андрија сада жив. Андрија није давао да прашина падне на мене, а камоли да неко каља мене или њега", закључила је Цана.
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