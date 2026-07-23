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Жена погинула након што је на њу пао мушкарац који је скочио са зграде

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:47

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Жена у двадесетим годинама преминула је након што је на њу у Нагоји, у централном Јапану, пао мушкарац који је највјероватније скочио са дванаестоспратнице, саопштила је локална полиција.

Мушкарац је преживио пад, али је задобио тешке повреде.

Несрећа у центру града

Хоура Инаба (23) и мушкарац Шинсеи Тагучи (29) превезени су у болницу након инцидента који се догодио јуче, око један час послије поноћи у градском округу Сакае, прометном дијелу Нагоје са бројним продавницама, ресторанима и забавним садржајима.

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Према информацијама које преноси агенција Кјодо, полицију је обавијестила познаница настрадале жене.

Она је навела да је мушкарац пао на њену пријатељицу док су заједно шетале улицом.

Мушкарац у критичном стању

Полиција је саопштила да је Тагучи и даље без свијести и да се налази у критичном стању.

Истражиоци вјерују да је највјероватније скочио са 12. спрата оближње зграде, али околности које су довеле до трагедије још се утврђују.

Слични случајеви у Јапану

Ово није први пут да су у Јапану забиљежени овакви трагични инциденти у великим градским срединама.

У августу 2024. године, седамнаестогодишња средњошколка скочила је са пословне зграде у близини жељезничке станице Јокохама, југозападно од Токија, при чему је усмртила жену (32) која је у том тренутку ходала улицом испод зграде.

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Такође, у октобру 2020. године, вјерује се да је седамнаестогодишњи средњошколац скочио са тржног комплекса у Осаки, при чему је усмртио деветнаестогодишњу студенткињу на коју је пао.

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Тагови :

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Јапан

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