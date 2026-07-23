Жена погинула након што је на њу пао мушкарац који је скочио са зграде

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Жена у двадесетим годинама преминула је након што је на њу у Нагоји, у централном Јапану, пао мушкарац који је највјероватније скочио са дванаестоспратнице, саопштила је локална полиција.
Мушкарац је преживио пад, али је задобио тешке повреде.
Хоура Инаба (23) и мушкарац Шинсеи Тагучи (29) превезени су у болницу након инцидента који се догодио јуче, око један час послије поноћи у градском округу Сакае, прометном дијелу Нагоје са бројним продавницама, ресторанима и забавним садржајима.
Регион
Нова правила за стране раднике у Хрватској
Према информацијама које преноси агенција Кјодо, полицију је обавијестила познаница настрадале жене.
Она је навела да је мушкарац пао на њену пријатељицу док су заједно шетале улицом.
Полиција је саопштила да је Тагучи и даље без свијести и да се налази у критичном стању.
Истражиоци вјерују да је највјероватније скочио са 12. спрата оближње зграде, али околности које су довеле до трагедије још се утврђују.
Ово није први пут да су у Јапану забиљежени овакви трагични инциденти у великим градским срединама.
У августу 2024. године, седамнаестогодишња средњошколка скочила је са пословне зграде у близини жељезничке станице Јокохама, југозападно од Токија, при чему је усмртила жену (32) која је у том тренутку ходала улицом испод зграде.
Хроника
Преминуо након превртања трактора: Огласила се полиција о трагедији у Козарцу
Такође, у октобру 2020. године, вјерује се да је седамнаестогодишњи средњошколац скочио са тржног комплекса у Осаки, при чему је усмртио деветнаестогодишњу студенткињу на коју је пао.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
10
43
10
41
10
39
10
36
10
31
Тренутно на програму