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Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:31

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Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији
Фото: Pixabay

Младожења из Румуније претучен је на сопственој свадби, а када је потражио помоћ у полицији, пијани начелник станице му је, према наводима, спремио нове батине.

Полицијски инспекторат округа Димбовица у Румунији покренуо је истрагу против начелника полицијске станице у мјесту Лунгулецу. Он се сумњичи за низ озбиљних пропуста и злоупотреба службеног положаја, а цијели случај је почео током једне свадбене прославе.

Младожења, који је прво физички нападнут на сопственом вјенчању, отишао је у полицијску станицу како би пријавио нападаче.

Са њим је у пратњи био и таст, који је у канцеларији начелника полицијске станице приметио флашу алкохолног пића. Одмах је посумњао да је полицијски службеник под дејством алкохола, због чега је позвао број за хитне случајеве 112 и пријавио читав инцидент.

На лице мјеста убрзо је стигла патрола која је од начелника затражила да се подвргне алкотестирању. Међутим, он је то одбио, што је додатно продубило сумње, па је против њега покренута интерна истрага, преноси Информер.

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Тагови :

претучен мушкарац

вјенчање

Туча

Румунија

тешке повреде

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