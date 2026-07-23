Шок правила у познатом љетовалишту: Обучете ли ово на улици, стиже папрена казна

Аутор:АТВ редакција
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Рибарско мјесто Варена уз језеро Комо од 27. јуна кажњава жене које ходају градом носећи само бикини, као и мушкарце који показују голи торзо и носе само шортс.
Казне се крећу између 50 и 200 евра, а ново правило ступило је на снагу 27. јуна, како је наведено на званичној туристичкој страници Варене.
На цјелокупној територији општине Варена забрањено је бити без мајице или носити само купаћи костим, осим на плажама, моловима и пристаништима за бродове. Власти су нова правила увеле како би обезбиједиле мир малој заједници мјештана и сачувале изглед мјеста које има само 650 становника, али га сваке године посјећују стотине хиљада туриста.
Варена је прелијепо мјесто и поносни смо што сваке године дочекујемо стотине хиљада посјетилаца из цјелог свијета, али квалитет живота наших становника не може се жртвовати зарад масовног туризма, рекао је градоначелник Мауро Манцони за лист Гардијан.
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Локално становништво са одобравањем је прихватило нова правила, посебно она која се односе на кодекс облачења. На плажи можете да радите шта желите, али када шетате около и улазите у продавнице, ресторане, цркве или на трг, морате се пристојно обући, рекао је власник једне локалне радње за телевизијску станицу ТГКом24.
Међу новим прописима нашли су се и они према којима су туристичке групе ограничене на 25 особа. Поред тога, коришћење звучника и било каквог облика појачавања звука кажњава се износом између 92 и 430 евра. Осим новчане казне, могуће су и различите забране које трају неколико мјесеци.
Без обзира на наведене одредбе, туристичке групе морају се кретати кроз општину користећи пјешачке руте без ометања других корисника јавних простора. Овај захтјев важи и када група мирује током туре, наведено је на званичном сајту. Туристичке групе не смију да се заустављају нити окупљају на важнијим трговима, мостовима и ривама, као ни дуж историјских улица или на њиховим улазима и излазима.
Варена није једино мјесто у Италији које је увело правила везана за одјевање, јер су раније то учинили Соренто и Портофино. Градоначелник Сорента, Масимо Копола, рекао је да непокривена тијела нарушавају имиџ града и да ће локалне власти изрицати казне и до 500 евра, јер туристи који откривају своју кожу узнемиравају локалне становнике, преноси Б92.
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