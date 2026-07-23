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Жријебање у ЦИК-у за редослијед политичких субјеката на изборима

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 08:24

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Жријебање у ЦИК-у за редослијед политичких субјеката на изборима
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ одржаће данас жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за опште изборе.

Поступку жријебања, сходно законским одредбама, могу присуствовати представници овјерених политичких странака, коалиција и независних кандидата, акредитовани изборни посматрачи, те представници медија.

Жељка Цвијановић

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Жријебање ће бити одржано у Центру за едукацију ЦИК-а БиХ с почетком у 11.00 часова.

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Тагови :

ЦИК БиХ

жријебање

Избори 2026

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