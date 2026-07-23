Жријебање у ЦИК-у за редослијед политичких субјеката на изборима

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ одржаће данас жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за опште изборе.
Поступку жријебања, сходно законским одредбама, могу присуствовати представници овјерених политичких странака, коалиција и независних кандидата, акредитовани изборни посматрачи, те представници медија.
Република Српска
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Жријебање ће бити одржано у Центру за едукацију ЦИК-а БиХ с почетком у 11.00 часова.
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