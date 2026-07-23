Logo

Лопови упали у кућу, однијели 7.000 КМ и пиштољ

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:29

Коментари:

0
Рука у сивом дуксу посеже ка старој, украшеној металној кваци како би отворила масивна дрвена врата.
Фото: Pexels/Erik Mclean

Полицијски службеници Полицијске станице Власеница предузимају све потребне мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела "Крађа".

"Полицијској станици је 22.07.2026. године око 07:30 часова пријављено да је непознато лице или више њих, у периоду од 19.07. до 22.07.2026. године, из породичне куће оштећеног отуђило новац у износу од око 7.000 КМ и пиштољ марке 'Застава'", саопштено је из Полицијске управе Зворник.

Полицијски службеници су одмах извршили увиђај на лицу мјеста.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, који је наложио да се након комплетног документовања предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу, додали је из Полицијске управе Зворник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Власеница

крађа Власеница

крађа у породичној кући

ПУ Зворник

Паре

Коментари (0)

Прочитајте више

Рекламни постер приказује насмијану четворочлану породицу која боса шета сунчаном пјешчаном плажом поред мора, док су у горњем дијелу истакнуте платне картице Наше банке уз слоган о једноставном плаћању.

Друштво

Платне картице Наше банке сигуран и поуздан сапутник на сваком путовању

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Аутомобил слетио у канал поред пута, возача нема

1 ч

0
Цвијановић: ОХР није дејтонска категорија, Српска се понаша као да не постоји

Република Српска

Цвијановић: ОХР није дејтонска категорија, Српска се понаша као да не постоји

1 ч

5
Мала Цана завршила у болници након посјете Андријином гробу: Примам инфузије

Сцена

Мала Цана завршила у болници након посјете Андријином гробу: Примам инфузије

1 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Аутомобил слетио у канал поред пута, возача нема

1 ч

0
Експлозија у Котор Варошу: Ухапшени држављанин Србије спроведен у OЈТ Бањалука

Хроника

Експлозија у Котор Варошу: Ухапшени држављанин Србије спроведен у OЈТ Бањалука

12 ч

0
У претресу куће у Новом Травнику пронађен килограм "спида"

Хроника

У претресу куће у Новом Травнику пронађен килограм "спида"

15 ч

0
Лијево на фотографији налази се претучени Бојан Сладојевић који руком показује модрицу, а десно је Зоран Шкорић са завојима на глави.

Хроника

Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!

16 ч

9

  • Најновије

10

43

Огласио се Вашингтон: "Иран не контролише Ормуски мореуз

10

41

Одузет "БМВ" за којим је расписана Интерполова потјерница

10

39

Пас страдао док је спашавао дјечака (2) од вука

10

36

Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја

10

31

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима