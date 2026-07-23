Лопови упали у кућу, однијели 7.000 КМ и пиштољ

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Власеница предузимају све потребне мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела "Крађа".
"Полицијској станици је 22.07.2026. године око 07:30 часова пријављено да је непознато лице или више њих, у периоду од 19.07. до 22.07.2026. године, из породичне куће оштећеног отуђило новац у износу од око 7.000 КМ и пиштољ марке 'Застава'", саопштено је из Полицијске управе Зворник.
Полицијски службеници су одмах извршили увиђај на лицу мјеста.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, који је наложио да се након комплетног документовања предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу, додали је из Полицијске управе Зворник.
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