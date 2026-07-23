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Зашто се и након проспаване ноћи будимо уморни?

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:58

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Спавање
Фото: pexels/Vitaly Gariev

Ако се будите умори и након проспаване ноћи, прва помисао је да није нешто у реду са вашим сном. Међутим, истина је обично другачија и проблем није у квалитету сна.

Проблем ријетко лежи у спаваћој соби. Организам кроз јутарњу исцрпљеност може да шаље неколико јасних сигнала које многи годинама занемарују. Један од њих може се ријешити за свега десетак минута, без иједне таблете.

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Скривена дехидрација током сна

Током шест до осам сати сна не уносите течност, а тијело и даље дише, зноји се и губи воду. Ако сте увече попили премало течности, ујутро се можете пробудити благо дехидрирани, што може допринијети осјећају умора.

Покушајте да одмах након буђења попијете двије чаше млаке воде, прије прве шољице кафе. Многи већ након десетак минута осјете више енергије.

Недостатак минерала може бити узрок умора

Можете спавати и десет сати, али ако организму недостају магнезијум или гвожђе, производња енергије може бити смањена.

Магнезијум помаже опуштању мишића и нормалном функционисању нервног система.

Гвожђе је неопходно за пренос кисеоника до ткива, а његов недостатак може довести до хроничног умора и поспаности.

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Ако сумњате на недостатак гвожђа, једноставан лабораторијски налаз и преглед код љекара могу отклонити недоумице.

Касна вечера нарушава квалитет сна

Проблем понекад није сам сан, већ оброк непосредно пред спавање. Вечера богата тјестенином, хљебом или слаткишима може изазвати нагли пораст, а затим пад шећера у крви током ноћи.

Такве промјене могу нарушити најдубље фазе сна, па се ујутро будите као да нисте ни спавали. Поједина истраживања указују да лакша вечера може допринијети квалитетнијем сну.

Екрани пред спавање смањују лучење мелатонина

Плаво свјетло телефона, таблета и телевизора шаље мозгу сигнал да је још дан. Због тога се смањује лучење мелатонина, хормона који регулише циклус спавања.

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Чак и ако брзо заспите, сан може бити лошијег квалитета. Зато се препоручује да телефон и друге екране оставите најмање сат времена прије одласка на спавање, преноси Глас Српске.

Ако се умор настави и након неколико седмица примјене ових навика, потребно је да се обратите љекару, јер дуготрајна исцрпљеност може бити знак здравственог проблема који захтијева преглед.

Како вратити енергију?

Ако се већ дуже будите уморни иако спавате довољно, имајте на уму да сан није једини фактор. Довољан унос течности, лаганија вечера, уравнотежен унос минерала и мање времена пред екранима увече често могу значајно побољшати квалитет сна и јутарњи осјећај одморности.

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Уколико тегобе потрају, најбоље је потражити савјет љекара како би се искључили други могући узроци хроничног умора.

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Тагови :

буђење

Спавање

зашто се будимо уморни

здравље

умор

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