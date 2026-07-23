Рубио открио да ли је Техеран спреман за споразум са Вашингтоном

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да САД вјерују да Иран још није спреман закључи споразум, али да ће се ситуација ускоро промијенити.
"Они вјероватно још нису спремни да постигну споразум, али ће бити ускоро, јер је цијена коју плаћају веома висока", рекао је Рубио новинарима у Манили.
Према његовим ријечима, САД су свјесне да ће Иран промијенити став у вези са мирним дијалогом са Вашингтоном у наредним данима.
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Рубио је напоменуо да Вашингтон никада за циљ није поставио промјену власти у Техерану, те да је циљ одувијек била денуклеаризација Ирана.
На питање да ли је могућа ескалација у сукобу са Ираном у наредним данима, Рубио је нагласио да ће предсједник САД Доналд Трамп донијети одлуку у вези с тим.
(Срна)
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