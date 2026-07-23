Пас страдао док је спашавао дјечака (2) од вука

Аутор:АТВ редакција
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Пас мјешанац Дестини угинуо је након што је заштитио дјечака (2) од вука који је ушао у двориште породичне куће. Све се догодило у мјесту Орбићано у Тоскани.
О трагичном догађају саопштила је породица, као и локално Италијанско удружење за заштиту животне средине и руралних подручја.
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Инцидент се догодио у вечерњим часовима.
Према наводима породице, дјечак се играо у дворишту док је његов отац припремао роштиљ, а мајка се налазила у кући са отвореним вратима према башти.
Према информацијама удружења за заштиту животне средине и руралних подручја, вук се приближио дворишту иако су у близини били људи.
Наводи се да је пас Дестини тада стао између дивље животиње и дјетета како би га заштитио.
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Према реконструкцији догађаја, отац је реаговао након што је чуо цвиљење пса и угледао вука како држи Дестини за врат и одвлачи је према оближњем жбуњу.
Он и неколико комшија покушали су да сустигну животињу и спасу пса, али у томе нису успјели. Сљедећег јутра пронађени су само остаци Дестини, преноси Глас Српске.
Локално удружење изнијело је претпоставку да је у нападу можда учествовало више вукова.
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Овај случај поново је покренуо расправу у Италији о све чешћем присуству вукова у близини насељених подручја и потреби за мјерама управљања јединкама које показују смањен страх од људи.
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