Logo

Пас страдао док је спашавао дјечака (2) од вука

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:39

Коментари:

0
Пас завезан на ланцу.
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Пас мјешанац Дестини угинуо је након што је заштитио дјечака (2) од вука који је ушао у двориште породичне куће. Све се догодило у мјесту Орбићано у Тоскани.

О трагичном догађају саопштила је породица, као и локално Италијанско удружење за заштиту животне средине и руралних подручја.

Брак вјенчање

Свијет

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Пас се испријечио између вука и дјетета

Инцидент се догодио у вечерњим часовима.

Према наводима породице, дјечак се играо у дворишту док је његов отац припремао роштиљ, а мајка се налазила у кући са отвореним вратима према башти.

Према информацијама удружења за заштиту животне средине и руралних подручја, вук се приближио дворишту иако су у близини били људи.

Наводи се да је пас Дестини тада стао између дивље животиње и дјетета како би га заштитио.

Сунце и врућина

Друштво

Стиже нови талас паклених врућина: Температуре би могле оборити рекорде

Отац покушао да спаси пса

Према реконструкцији догађаја, отац је реаговао након што је чуо цвиљење пса и угледао вука како држи Дестини за врат и одвлачи је према оближњем жбуњу.

Он и неколико комшија покушали су да сустигну животињу и спасу пса, али у томе нису успјели. Сљедећег јутра пронађени су само остаци Дестини, преноси Глас Српске.

Сумња се да је било више вукова

Локално удружење изнијело је претпоставку да је у нападу можда учествовало више вукова.

Туча Рогоушићи

Хроника

Појавио се снимак туче у Рогоушићима: Након удеса изашли из аутомобила и потукли се

Овај случај поново је покренуо расправу у Италији о све чешћем присуству вукова у близини насељених подручја и потреби за мјерама управљања јединкама које показују смањен страх од људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Италија

пас

напад вукова

пас спасио дјечака

Дјечак

Коментари (0)

Прочитајте више

Спавање

Здравље

Зашто се и након проспаване ноћи будимо уморни?

3 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Жена погинула након што је на њу пао мушкарац који је скочио са зграде

4 ч

0
Нова правила за стране раднике у Хрватској

Регион

Нова правила за стране раднике у Хрватској

4 ч

0
Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Хроника

Преминуо након превртања трактора: Огласила се полиција о трагедији у Козарцу

4 ч

0

Више из рубрике

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Свијет

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

3 ч

1
Полицијско ауто

Свијет

Жена погинула након што је на њу пао мушкарац који је скочио са зграде

4 ч

0
Крупни план Капитола САД са америчком заставом.

Свијет

Амерички Конгрес усвојио рекордни војни буџет

4 ч

0
Медвјед се заглавио на стубу на висини од 10 метара.

Свијет

Медвјед ''заглавио'' на стубу високом 10 метара: Прича је имала тужан крај

5 ч

0

  • Најновије

13

40

Минић уручио кључеве нових возила припадницима МУП-а

13

39

Срушио се војни хеликоптер у Чешкој

13

36

Додик: Имовина укњижена на Српску и нико не може да је раскњижи

13

32

Посљедња жеља Оливере Катарине слама срца: Ово је тражила од сина

13

18

Ирачани пали на подручју Груда због шверца Турака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима