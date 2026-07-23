Преминуо након превртања трактора: Огласила се полиција о трагедији у Козарцу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор извршили су увиђај у мјесту Бабићи у Козарцу, гдје је синоћ око 21:45 часова дошло до превртања трактора којим је управљало лице Р.Д. из Приједора.
Након извршеног увиђаја и обавјештавања тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор, Полицијска управа је обавјештена да је возач Р.Д. усљед задобијених повреда преминуо у Јавној здравственој установи Болница "Др Младен Стојановић" у Приједору.
У току је даљи рад на утврђивању свих околности ове саобраћајне несреће, саопштено је из Полицијске управе Приједор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
43
10
41
10
39
10
36
10
31
Тренутно на програму