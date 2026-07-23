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Преминуо након превртања трактора: Огласила се полиција о трагедији у Козарцу

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:39

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Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед
Фото: Pixabay

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор извршили су увиђај у мјесту Бабићи у Козарцу, гдје је синоћ око 21:45 часова дошло до превртања трактора којим је управљало лице Р.Д. из Приједора.

Након извршеног увиђаја и обавјештавања тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор, Полицијска управа је обавјештена да је возач Р.Д. усљед задобијених повреда преминуо у Јавној здравственој установи Болница "Др Младен Стојановић" у Приједору.

У току је даљи рад на утврђивању свих околности ове саобраћајне несреће, саопштено је из Полицијске управе Приједор.

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Тагови :

преминуо тракториста

Козарац

Трактор

ПУ Приједор

Црна хроника

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