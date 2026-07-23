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Из ријеке извучено тијело мушкарца, утврђује се идентитет

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:33

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Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.
Фото: Pexels/Senanur Ceylan

У ријеци Колубари, код Ваљева, јуче је пронађено тијело мушкарца.

Како се незванично сазнаје, надлежним службама јуче је око 13 часова дојављено да је у води уочена особа за коју се сумња да се утопила. Спасилачке екипе су на мјесто несреће стигле убрзо након дојаве гдје су потврдиле страшне сумње - у ријеци се заиста налазило тијело.

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На терен су одмах упућена четири ватрогасца-спасиоца.

Акција извачења тијела из ријеке чекала је долазак мртвозорника и надлежних органа како би се обавио увиђај и утврдиле све околности ове несреће, као и идентитет страдале особе.

(Курир)

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Тагови :

пронађено тијело

Колубара

Смедерево

ријека

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