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Аутомобил слетио у канал поред пута, возача нема

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:18

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Код Сребреника је забиљежен застој у саобраћају, након што је аутомобил слетио у канал поред пута.

Из Дежурног оперативног центра МУП-а ТК је потврђено да су имали запримљену пријаву.

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- Полиција ради увиђај. За сад нема возача. Само је возило слетјело. Немамо информације је ли повријеђено лице – речено је за „Аваз“ из полиције.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

аутомобил слетио

потрага за возачем

Сребреник

МУП ТК

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