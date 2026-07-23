Аутомобил слетио у канал поред пута, возача нема

Аутор:АТВ редакција
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Код Сребреника је забиљежен застој у саобраћају, након што је аутомобил слетио у канал поред пута.
Из Дежурног оперативног центра МУП-а ТК је потврђено да су имали запримљену пријаву.
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- Полиција ради увиђај. За сад нема возача. Само је возило слетјело. Немамо информације је ли повријеђено лице – речено је за „Аваз“ из полиције.
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