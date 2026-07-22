Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Журка за младе, коју су преко викенда организовали активисти странке ”Воља народа Српске - др Владо Ђајић”, окончана је премлаћивањем власника кафића ”Маџестик” Бојана Сладојевић и његовог комшије Зорана Шкорића.
Обојица су, са тешким повредама, завршили у УКЦ Републике Српске. Интервенисала је Хитна помоћ, полиција и због сумње да су учествовали у тучи ухапшени су Марко Џајић и Обрад Зјајић из Бањалуке, те су идентификована и два малољетника која се доводе у везу са цијелим случајем.
Власник ”Маџестика” (некадашњи бар "Три терасе") Бојан Сладојевић за АТВ прича да је организацију журке договарао са Славком Сувајцем, блиским сарадником др Владе Ђајића, који након насталог хаоса ”пере руке” од свега и чак одбија да плати цех.
”Сувајац и Ђајић су ме звали да организујемо дневну журку за активисте њихове странке и питали за услове. Договор је био да им, за одређени износ, изнајмим простор у периоду од 13 до 17 часова. Пиће и точилице су донијели сами, те су ангажовали ди-џеја, озвучење, обезбјеђење, конобаре, хостесу, неколицину столова и организовали и бесплатан превоз до локала”, прича Сладојевић.
За најаву журке снимљен је промотивни спот, који је емитован на друштвеним мрежама, прављени су леци и на бесплатно дружење су позивани активисти странке, чак и мјештани Јагара, али Ђајић и Сувајац нису присуствовали.
”Ђајић ме је молио да то организујем, али је све ишло преко Сувајца. Рекао сам му да морамо потписати уговор, да све буде у складу са законом и говорио је да ће на дан журке доћи да то ријешимо и више се није појавио”, прича Сладојевић, показујући у телефону поруке и историју позива које је размјењивао с њима.
Журка је одржана у недјељу, 19. јула, и присуствовало јој је стотињак гостију. Пред фајронт, конобари су поспремили столове и заједно са обезбјеђењем напустили локал. Остала је мања група младића, која је кренула да се кошка између себе.
”Кренуо сам да их развађам и онда је настао хаос. Напали су ме и изударали, те кренули да разбијају инвентар. Извадили су телескопске палице, а двојица су имали и ножеве”, присјећа се Сладојевић, коме је у тучи сломљен нос.
Насилници су тада насрнули и на његовог комшију Зорана Шкорића, који је у кафићу био са 4-годишњом унуком, и тешко га претукли.
”Вјерујем да је то све смишљено направљено, да се изазове хаос да не би ништа платили. Јер, Сувајац ми је касније у разговору рекао да неће платити ништа, док је Ђајић престао одговарати на моје позиве и поруке. Сувајац ми је чак поручио: `Додик је на Влади сломио зубе, шта ти биједниче из Јагара можеш Влади Ђајићу`”, тврди Сладојевић.
Зоран Шкорић каже да живи у Јагарама, у близини ”Маџестика”. У критично вријеме је, са сином и 4-годишњом унуком, дошао на кафу и сладолед. У тучи је извукао најдебљи крај. Од ударца палицом има више копчи на челу, прелом носа, као и нагњечења грудног коша, јер су га младићи ”ципеларили” док је лежао на поду.
”Све одиграло у неколико секунди... Кренула је руља и настао је хаос. Унуку сам спасио тако што сам је сину предао у наручје. Након тога сам палицом ударен у главу и пао сам на под, гдје су наставили да ме млате. Да ми је унука остала у рукама, вјероватно би и њу тукли”, прича Шкорић.
Шкорић је након премлаћивања у УКЦ провео три дана и данас је пуштен на кућно лијечење. Његову причу потврђују и други свједоци, који наводе да су обијесни младићи присутнима пријетили клањем, а говорили су и да ће ”отићи по тетејца и све побити”. Недуго након туче покупили су се и побјегли аутомобилом ”BMW X2”, помоћу којег су и идентифковани.
Екипа АТВ-а покушала је да ступи у контакт са Славком Сувајцем и др Владом Ђајићем, али на наше позиве и поруке нису одговарали.
О цијелом случају у понедјељак се огласила и ПУ Бањалука која је саопштила да им је Д.Ш. из Бањалуке пријавио да је у угоститељском објекту у Јагарама дошло до туче, те да су на лицу мјеста затекли двије особе са видним повредама.
Хроника
Туча у Бањалуци, ево ко је ухапшен
”Полицијски службеници лишили су слободе М.Џ. и О.З. из Бањалуке, те идентификовали два малољетна лица која се доводе у везу са извршеним кривичним дјелом учествовање у тучи, које је почињено 19. јула у Бањалуци. О догађају је обавијештен дежурни тужилац и све мјере и радње се предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци”, саопштила је полиција.
Додају да ће се према малољетницима поступати у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима Републике Српске.
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