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Задранин погинуо у судару код Травника

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 13:33

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У судару са другим аутомобилом, у мјесту Доње Прутићево од Травника, погинуо је М. З. из Задра.

У саобраћајној несрећи која се догодила око 10.30 часова учествовали су аутомобил "форд", којим је управљао М. З, и "шкода фабија" за чијим је воланом била жена М. Д. из Новог Травника, саопштено је из МУП-а СБК.

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(Срна)

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Тагови :

Травник

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

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