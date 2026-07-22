Задранин погинуо у судару код Травника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У судару са другим аутомобилом, у мјесту Доње Прутићево од Травника, погинуо је М. З. из Задра.
У саобраћајној несрећи која се догодила око 10.30 часова учествовали су аутомобил "форд", којим је управљао М. З, и "шкода фабија" за чијим је воланом била жена М. Д. из Новог Травника, саопштено је из МУП-а СБК.
Економија
Нијемци донијели нову одлуку: Општина у БиХ остаје без фабрике и 600 радних мјеста?
Саобраћај се на овој дионици одвија једном траком.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
14
42
14
40
14
33
14
23
14
21
Тренутно на програму