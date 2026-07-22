Град остао без струје на 42 степена

Аутор:АТВ редакција
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Главни град Малте Валета данас је остао без електричне енергије, дан након што је премијер те земље Роберт Абела упутио безрезервно извињење због вишедневних прекида у снабдијевању струјом широм острва.
– Желим да се извиним свима који су у протеклим сатима остали без електричне енергије. То извињење је безрезервно – рекао је јуче Абела, након што су становници више насеља пријавили да су ноћ провели без вентилатора и клима-уређаја.
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Нестанак електричне енергије погодио је и канцеларију премијера, више министарстава, као и велики број компанија, пренијели су локални медији.
Ресторани су саопштили да су били принуђени да баце храну која се покварила због прекида у снабдијевању.
Прекид електричне енергије накратко је прекинуо и данашње суђење бизнисмену оптуженом за повезаност са убиством новинарке Дафне Каруане Галиције, која је 2017. године страдала у нападу аутомобилом-бомбом.
Малта се налази на крају петодневног топлотног таласа током којег су температуре достигле 42 степена Целзијуса.
У суботу је забиљежен јулски температурни рекорд од 43,3 степена Целзијуса.
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Државна енергетска компанија Енемалта саопштила је да су прекиди у снабдијевању изазвани кваровима на дистрибутивној мрежи усљед екстремно високих температура и рекордне потрошње електричне енергије.
Премијер Абела је истакао да су изазови велики и да су посљедице климатских промјена све видљивије.
– Иако смо много тога урадили, изазови су велики. Посљедице климатских промјена су видљиве, температуре стално расту и периоди високих температура трају све дуже – рекао је Абела, преноси Глас Српске.
Опозициона Националистичка партија затражила је исплату накнаде породицама и компанијама због штете изазване вишедневним нестанцима струје.
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