Од еболе преминуло готово 1.000 особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Демократској Републици Конго од еболе су обољеле 2.473 особе, док је преминулих 999.
Завод за јавно здравље Конга навео је у свом најновијем извештају да је у понедјељак, 20. јула, регистровано 50 нових случајева у провинцијама Итури и Сјеверни Киву, на истоку земље.
Свјетска здравствена организација /СЗО/ прогласила је 17. маја епидемију еболе у Конгу и Уганди ванредном ситуацијом у јавном здравству од међународног значаја.
Србија
Погинуле три особе код Новог Сада: Аутомобил се преврнуо у канал
СЗО процјењује регионални ризик од ширења вируса као висок.
Ебола је веома заразна и може да се пренесе на људе са дивљих животиња. У људској популацији шири се контактом са тјелесним течностима, као и са контаминираним површинама и материјалима попут постељине и одјеће.
Болест је ријетка, али тешка и често фатална.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
14
42
14
40
14
33
14
23
14
21
Тренутно на програму