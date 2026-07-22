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Од еболе преминуло готово 1.000 особа

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 12:26

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Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

У Демократској Републици Конго од еболе су обољеле 2.473 особе, док је преминулих 999.

Завод за јавно здравље Конга навео је у свом најновијем извештају да је у понедјељак, 20. јула, регистровано 50 нових случајева у провинцијама Итури и Сјеверни Киву, на истоку земље.

Свјетска здравствена организација /СЗО/ прогласила је 17. маја епидемију еболе у ​Конгу и Уганди ванредном ситуацијом у јавном здравству од међународног значаја.

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СЗО процјењује регионални ризик од ширења вируса као висок.

Ебола је веома заразна и може да се пренесе на људе са дивљих животиња. У људској популацији шири се контактом са тјелесним течностима, као и са контаминираним површинама и материјалима попут постељине и одјеће.

Болест је ријетка, али тешка и често фатална.

(Срна)

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Тагови :

Ебола вирус

ДР Конго

ебола

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