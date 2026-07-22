Огромна штета у Невесињу: Град опустошио усијеве

Аутор:АТВ редакција
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Јако олујно невријеме праћено крупним градом погодило је Невесиње и нанијело огромну штету на пољопривредним усјевима.
"Јуче у послијеподневним сатима крупна град, наишао је неки талас и оштетио око шест или седам дунума пшенице, четири до пет дунума зоби, два дунума лука и три и по дунума кромпира. Ово је огромна штета, не само за мене. Има људи са педесет до шездесет дунума жита, а један мој колега има тридесет дунума кромпира. Ово је људе унаказило", рекао је Милановић за АТВ.
Он додаје да не памти да се на овом подручју икада догодила оваква временска непогода.
"За својих шездесет двије године нисам доживио нешто овако. Надам се да ће институције помоћи. Пријавили смо штету и, како сам добио информацију, надлежни су већ изашли на терен", додао је Милановић.
Подсјећамо, невријеме праћено градом и обилним падавинама захватило је јуче подручје Невесиња, а тачне размјере материјалне штете на пољопривредним имањима биће познате након што комисија заврши обилазак терена.
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