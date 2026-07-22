Logo

Огромна штета у Невесињу: Град опустошио усијеве

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:56

Коментари:

0
Град опустошио воћњак у Невесињу.
Фото: АТВ

Јако олујно невријеме праћено крупним градом погодило је Невесиње и нанијело огромну штету на пољопривредним усјевима.

"Јуче у послијеподневним сатима крупна град, наишао је неки талас и оштетио око шест или седам дунума пшенице, четири до пет дунума зоби, два дунума лука и три и по дунума кромпира. Ово је огромна штета, не само за мене. Има људи са педесет до шездесет дунума жита, а један мој колега има тридесет дунума кромпира. Ово је људе унаказило", рекао је Милановић за АТВ.

Он додаје да не памти да се на овом подручју икада догодила оваква временска непогода.

"За својих шездесет двије године нисам доживио нешто овако. Надам се да ће институције помоћи. Пријавили смо штету и, како сам добио информацију, надлежни су већ изашли на терен", додао је Милановић.

Подсјећамо, невријеме праћено градом и обилним падавинама захватило је јуче подручје Невесиња, а тачне размјере материјалне штете на пољопривредним имањима биће познате након што комисија заврши обилазак терена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Невесиње

Олуја

невријеме

Материјална штета

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Возио без возачке дозволе, за казне дугује преко 20.000 КМ

2 ч

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: СНСД ће подржати и буџет и хитну процедуру

2 ч

3
Имамовићу 14 година затвора за убиство и покушај убиства у Добоју!

Хроника

Имамовићу 14 година затвора за убиство и покушај убиства у Добоју!

2 ч

0
Anđelko Nosović, Savez logoraša

Република Српска

Носовић: Козара симбол српског страдања који нема цијену и није на продају

2 ч

0

Више из рубрике

Анђелка Кузмић у Невесињу

Градови и општине

Кузмић стигла у Невесиње, састанак са начелником

3 ч

0
Директор Европске банке за обнову и развој за БиХ Стела Мелник.

Градови и општине

За пут Фоча-Хум 60 милиона евра

3 ч

0
Пожар прогутао кућу, ватрогасци спријечили катастрофу

Градови и општине

Пожар прогутао кућу, ватрогасци спријечили катастрофу

3 ч

0
Зупци

Градови и општине

Дужа чекања на излазу из БиХ према Црној Гори

3 ч

0

  • Најновије

14

42

Више ухапшених у Кнежеву: Погледајте шта је све полиција пронашла

14

40

Град остао без струје на 42 степена

14

33

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

14

23

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

14

21

Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима