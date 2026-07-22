Невријеме опустошило село Бојишта, штете огромне: Влада Српске најавила подршку

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме опустошило је невесињско село Бојишта, гдје је олуја уништила куће, возила и пољопривредне усјеве, остављајући мјештане у сузама и безнађу.
Незапамћено олујно невријеме погодило је Невесиње и нанијело огромну штету на стамбеним објектима, возилима и пољопривредним усјевима.
Један од оних чије је имање претрпјело катастрофална оштећења јесте Бојан Ивковић из села Бојишта.
Са сузама у очима, Ивковић је за АТВ испричао да му је олуја уништила све што је стварао, и то непосредно након што је завршио изградњу куће.
"Велика је штета. Што се тиче објеката и пољопривреде, велико невријеме је наишло и све је сравнило са земљом. Оштетило је објекат, аута, пољопривредне усјеве, све што смо имали од жита и кромпира. Велика је штета, још се не може рећи колика је", рекао је Ивковић.
Он није могао да сакрије емоције док је описивао размјере уништења на свом новом дому.
"Огромна је штета, сва је цигла отишла", додао је Ивковић кроз сузе.
Mинистарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић данас обиlazi подручја Херцеговине погођена снажним невременом.
У Полицијској станици Невесиње до сада је око осамдесет грађана пријавило оштећења на својим аутомобилима.
Из Владе Републике Српске наглашено је да ће пружити пуну подршку мјештанима и локалној заједници у брзој санацији свих посљедица овог разорног невремена
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