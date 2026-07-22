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Кузмић стигла у Невесиње, састанак са начелником

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:44

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Анђелка Кузмић у Невесињу
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић стигла је у Невесиње гдје се састала са начелником општине Миленком Авдаловићем.

Подсјетимо, снажно невријеме које је јуче погодило Херцеговину оставило је велике посљедице.

Штета је забиљежена у Невесињу и Берковићима.

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Тагови :

Невесиње

Херцеговина

невријеме

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