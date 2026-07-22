Кузмић стигла у Невесиње, састанак са начелником

Аутор:АТВ редакција
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Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић стигла је у Невесиње гдје се састала са начелником општине Миленком Авдаловићем.
Подсјетимо, снажно невријеме које је јуче погодило Херцеговину оставило је велике посљедице.
Штета је забиљежена у Невесињу и Берковићима.
Градови и општине
Невесиње овако нешто не памти: Херцеговину опустошило невријеме
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