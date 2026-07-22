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За пут Фоча-Хум 60 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:29

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Директор Европске банке за обнову и развој за БиХ Стела Мелник.
Фото: Срна

Нацрт уговора о зајму за пројекат пута Фоча-Хум између БиХ и ЕБРД-а вриједан 60 милиона евра данас су у Сарајеву потписали министар финансија у Савјету министара Срђан Амиџић и директор Европске банке за обнову и развој за БиХ Стела Мелник.

Пројекат обухвата рехабилитацију постојећих и изградњу нових дионица пута на међународној путној вези према Црној Гори.

Амиџић је истакао да је ријеч о изузетно захтјевној дионици у дужини од 13,26 километара, са 13 вијадукта и мостова, 11 километара потпорних зидова и два километра шипова.

"Ово је један од најзахтјевнијих пројеката који ћемо радити у Републици Српској заједно са нашим међународним партнерима Свјетском банком и ЕБРД-ом", рекао је Амиџић.

Нагласио је да овај пројекат потврђује међународни кредибилитет Републике Српске, и да је данас потпуно затворена финансијска конструкција од укупно 99,4 милиона евра будући да је 39,4 милиона евра Свјетске банке обезбијеђено у јуну 2023. године.

"Овим су стечени сви предуслови да се иде у процес расписивања јавног позива за избор понуђача. Ово више није ствар процедура, ово је ствар реалности, и у коначници директног повезивања овог дијела Републике Српске са Црном Гором", рекао је Амиџић.

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Он је додао да је Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" већ започело процедуру са Свјетском банком и да крећу у процес расписивања јавног позива како би изабрали извођача и увели га у радове.

"Драго нам је да смо добили поново међународну потврду када су у питању кредибилитет Републике Српске и међународне финансијске институције, али и истовремено што ћемо на овакав начин значајно унаприједити путну комуникацију и отворити неке нове перспективе када је у питању тај дио Српске", закључио је Амиџић.

Изразивши задовољство потписивањем уговора о зајму за финансирање изградње пута Фоча-Хум, Мелникова је рекла да се ради о пројекту који се већ дуго припрема.

Она је навела да ће кредит у износу 60 милиона евра бити реализован у двије транше, од којих прва износи 48 милиона евра.

"Вјерујем да је ово јако важан пројект за БиХ и њено повезивање са Црном Гором", истакла је Мелникова.

Зајам од 60 милиона евра намијењен је финансирању изградње дионице Доњи Копилови - Хум /гранични мост преко ријеке Таре/ и консултантских услуга за реализацију пројекта.

Имплементатор пројекта је Јавно предузеће "Путеви Републике Српске", а завршетак радова планиран је до краја 2029. године.

(СРНА)

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Фоча

Фоча-Хум

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