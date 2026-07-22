Тропски талас трајаће 25 дана: Стиже ''паклени'' август

Аутор:АТВ редакција
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У августу се у Србији очекује температура виша од уобичајене, а количина падавина мања или у просјеку за ово доба године. Прогноза је то Републичког хидрометеоролошког завода Србије.
Током августа тропски талас трајаће од 15 до 25 дана, а прогнозира се да ће киша падати у већем дијелу Србије од 7 до 9 дана, у брдско-планинским крајевима до 11 дана.
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Август ће бити топао, са средњом температуром ваздуха изнад вишегодишњег просјека и са одступањем до два степена више од уобичајене темепратуре за ово доба године.
Средња августовска температура ваздуха се прогнозира у интервалу од 22 до 26 степени у нижим предјелима, а у брдскопланинским предјелима од 15 до 20.
- Очекује се средња максимална температура ваздуха за август од 30 до 32 степена у нижим предјелима, у планинским пределима од 19 до 25 степени, а средња минимална температура ваздуха у интервалу од 14 до 20 степени, у планинским предјелима од 10 до 15 степени - наводи РХМЗ.
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Количина падавина требало би да буде у домену просјечних вриједности у већем дијелу Србије, док се на крајњем западу очекује дефицит падавина.
(Танјуг)
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