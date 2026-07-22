Logo

Тропски талас трајаће 25 дана: Стиже ''паклени'' август

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 12:05

Коментари:

0
Тропски талас трајаће 25 дана: Стиже ''паклени'' август
Фото: Tanjug / AP / Antonio Calanni

У августу се у Србији очекује температура виша од уобичајене, а количина падавина мања или у просјеку за ово доба године. Прогноза је то Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

Током августа тропски талас трајаће од 15 до 25 дана, а прогнозира се да ће киша падати у већем дијелу Србије од 7 до 9 дана, у брдско-планинским крајевима до 11 дана.

град

Градови и општине

Огромна штета у Невесињу: Град опустошио усијеве

Август ће бити топао, са средњом температуром ваздуха изнад вишегодишњег просјека и са одступањем до два степена више од уобичајене темепратуре за ово доба године.

Средња августовска температура ваздуха се прогнозира у интервалу од 22 до 26 степени у нижим предјелима, а у брдскопланинским предјелима од 15 до 20.

- Очекује се средња максимална температура ваздуха за август од 30 до 32 степена у нижим предјелима, у планинским пределима од 19 до 25 степени, а средња минимална температура ваздуха у интервалу од 14 до 20 степени, у планинским предјелима од 10 до 15 степени - наводи РХМЗ.

Мрави

Свијет

Власник ресторана служио мраве као украс за колаче: Затражена затворска казна за њега

Количина падавина требало би да буде у домену просјечних вриједности у већем дијелу Србије, док се на крајњем западу очекује дефицит падавина.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

Временска прогноза

врућина

временска прогноза за август

Коментари (0)

Прочитајте више

Зупци

Градови и општине

Дужа чекања на излазу из БиХ према Црној Гори

3 ч

0
Крупни план жене којој се у медицинском окружењу прегледа грло помоћу шпатуле за језик.

Здравље

Промјене на језику које не смијете игнорисати: Могу указивати на озбиљне болести

3 ч

0
Банковна картица, Мастеркард

Економија

Банка вам даје већи минус него што желите: У чему је цака?

3 ч

0
Пјевач Дарко Лазић показује двоглавог орла

Сцена

Бура због фотографије Дарка Лазића у Хрватској: Огласио се пјевач

3 ч

3

Више из рубрике

Дјечак (10) изашао из коме: Авионом ће бити пребачен у Србију

Србија

Дјечак (10) изашао из коме: Авионом ће бити пребачен у Србију

3 ч

0
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Србија

Страва у Лесковцу: Комшија увукао дјевојчицу у ауто и закључао је

4 ч

0
За 20 КМ ручак, кафа и базен: Ово је најјефтинији град у на Балкану

Србија

За 20 КМ ручак, кафа и базен: Ово је најјефтинији град у на Балкану

6 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Љекари се боре за живот повријеђене жене: Аутомобил јој откинуо ноге?

7 ч

0

  • Најновије

14

42

Више ухапшених у Кнежеву: Погледајте шта је све полиција пронашла

14

40

Град остао без струје на 42 степена

14

33

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

14

23

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

14

21

Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима