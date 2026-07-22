Дјечак (10) изашао из коме: Авионом ће бити пребачен у Србију

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се 12. јула у мјесту Липци, у Црној Гори. Том приликом једна дјевојка је погинула, а 16 особа је повријеђено.
Град Ниш је са Владом Србије прошле недјеље обезбиједио авион који је довезао повријеђене Нишлије у саобраћајној несрећи у Црној Гори.
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Градоначелник Ниша Драгослав Павловић, гостујући у јутарњем програму на Еуроњуз Србија, данас је саопштио добре вијести које се тичу дјечака, повријеђеног у овој стравичној несрећи.
Он је истакао да ће данас бити обављен нови лет за Црну Гору.
– Вијест дана јесте нови прелет авиона Владе Републике Србије да се превезе млади Данило, који је велики борац. Био је у коми, изашао је из коме и данас би требало да буде превезен у Клинички центар Ниш – рекао је Павловић.
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Подсјетимо, прошле недјеље је дјечак (10) био и даље у тешком стању, на механичкој вентилацији. По процјени љекара из Црне Горе, он тада још увијек није транспортабилан за Србију – изјавио је тада др Млађан Голубовић у “Јутро на Блиц”, наглашавајући да се његово стање прати из минута у минут.
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