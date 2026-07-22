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Дјечак (10) изашао из коме: Авионом ће бити пребачен у Србију

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:43

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Дјечак (10) изашао из коме: Авионом ће бити пребачен у Србију
Фото: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Тешка саобраћајна несрећа догодила се 12. јула у мјесту Липци, у Црној Гори. Том приликом једна дјевојка је погинула, а 16 особа је повријеђено.

Град Ниш је са Владом Србије прошле недјеље обезбиједио авион који је довезао повријеђене Нишлије у саобраћајној несрећи у Црној Гори.

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Градоначелник Ниша Драгослав Павловић, гостујући у јутарњем програму на Еуроњуз Србија, данас је саопштио добре вијести које се тичу дјечака, повријеђеног у овој стравичној несрећи.

Он је истакао да ће данас бити обављен нови лет за Црну Гору.

– Вијест дана јесте нови прелет авиона Владе Републике Србије да се превезе млади Данило, који је велики борац. Био је у коми, изашао је из коме и данас би требало да буде превезен у Клинички центар Ниш – рекао је Павловић.

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Подсјетимо, прошле недјеље је дјечак (10) био и даље у тешком стању, на механичкој вентилацији. По процјени љекара из Црне Горе, он тада још увијек није транспортабилан за Србију – изјавио је тада др Млађан Голубовић у “Јутро на Блиц”, наглашавајући да се његово стање прати из минута у минут.

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Тагови :

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

повријеђен дјечак

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