Исповијест Србина који је скоро испао кроз прозор авиона: Ово је ноћна мора

Аутор:АТВ редакција
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Огласио се 61-годишњи Србин Љубиша Каровић, који је током лета из Солуна за Меминген у Њемачкој тешко повријеђен након што је пукао прозор авиона, усљед чега се нашао са половином тијела ван кабине, што је изазвало шок.
Инцидент се догодио у петак ујутро, 10. јула, на лету ФР1879 компаније Рајанер. Неколико минута након полијетања, према свједочењима путника, зачуо се заглушујући прасак када се дио мотора одвојио и ударио у прозор поред којег је сједио 61-годишњи Србин.
Удар је разбио прозор, а нагла декомпресија изазвала је да путник буде повучен ка отвору, при чему су му глава и рамена изашли ван трупа авиона на висини од око 20.000 стопа. Његова супруга, заједно са другим путницима, држала га је све док нису успјели да га увуку назад у унутрашњост авиона.
"Био сам сав у крви, лице и руке су ми крварили"
Готово двије недјеље касније, у интервјуу за њемачки лист Билд, Љубиша Каровић описао је драматичне тренутке које је преживио:
"Спавао сам. Послије неког времена пробудио ме је веома снажан прасак који је звучао као експлозија бомбе. Само на тренутак сам био свјестан, а остатка се не сјећам. Када сам поново дошао себи, био сам сав у крви. Крв ми је текла низ лице и руке. Чим затворим очи, враћају ми се слике свега што сам доживио током тих неколико минута. То је ноћна мора коју не могу да опишем ријечима."
У несрећи је задобио опекотине на дијелу десне руке и на леђима. Такође, десна страна тијела била му је привремено парализована, док су десно ухо и десно око дјелимично оштећени. Како наводи, једно вријеме није осјећао ништа.
Прије овог инцидента, 61-годишњак је водио веома активан живот, био је енергичан и волио је путовања авионом. Међутим, сада се све промијенило.
"Сада ми све смета. Бука и галама ми сметају, не могу да ходам улицом, све ми смета. Психички сам дотакао дно. То утиче и на мој посао и на моју породицу. Шта ће сада бити, све је зависило од мене, био сам 'мотор' цијеле породице. Мој живот је потпуно поремећен. Уопште не могу да се сконцентришем. Не успијевам да усмјерим пажњу ни на шта. То значи да једноставно више не функционишем како треба."
Како је нагласио:
"Не размишљам чак ни о томе да поново уђем у авион. Сваки пут када чујем авион, обузме ме паника и добијем температуру. Уопште нисам добро."
Телеграф преноси да за сада није познато да ли ће икада моћи да се врати нормалном животу. Још није јасно да ли ће морати да буде подвргнут хируршком захвату или ће заштитну крагну на врату морати да носи још дуже вријеме.
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Супруга Србина описала драму током лета "Рајанера": "Нас троје смо га вукли назад"
"Зграбила сам га за ноге", рекла је његова супруга.
Прије неколико дана, његова супруга, Светлана Грковић, која га је, заједно са другим путницима, спасила од сигурне смрти, говорила је за српску мрежу Нова о овом инциденту.
"Као да је дио мотора отпао и ударио у прозор поред којег је Љубиша сједио. Одмах сам реаговала и зграбила га за ноге. Помислила сам: 'Ако ћемо да умремо, умријећемо заједно.' Било је ужасно", рекла је.
Око пет минута се свом снагом држала за мужа, док други путници нису потрчали у помоћ и успјели да га вуку назад у кабину, док су им маске за кисеоник већ спале.
Светлана се сјећа да су јој одмах дотрчали мушкарац и жена.
"Дошли су да ми помогну. Сјећам се мушкарца и жене. Много нам је помогао, и мени и Љубиши", рекла је, изразивши жељу да га поново сретне како би му се лично захвалила.
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