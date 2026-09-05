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Једна особа погинула у клизишту, 11 нестало

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05.09.2026 08:27

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„На овој фотографији, коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, спасиоци трагају за жртвама на подручју најтеже погођеном клизиштем у луци Ђиронг, у округу Ђиронг, у југозападном дијелу кинеске аутономне области Тибет, у четвртак, 3. септембра 2026. године.“
Фото: Таnjug/Tenzin Nyida/Xinhua via AP

Једна особа је погинула, а 11 се води као нестало након што су бујне кише изазвале клизиште рано јутрос у кинеској провинцији Ђангси, саопштиле су локалне власти.

Клизиште, које се покренуло након обилне кише коју је донио тајфун "Саудел", погодило је град Гаопинг око 4.00 часа ујутру и оштетило 12 кућа.

Државна телевизија је пренијела да је више од 10 људи остало блокирано након што је клизиште погодило град, преноси Срна

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Тагови :

Кина

клизиште

Нестали

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жртве

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