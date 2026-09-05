Једна особа погинула у клизишту, 11 нестало

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а 11 се води као нестало након што су бујне кише изазвале клизиште рано јутрос у кинеској провинцији Ђангси, саопштиле су локалне власти.
Клизиште, које се покренуло након обилне кише коју је донио тајфун "Саудел", погодило је град Гаопинг око 4.00 часа ујутру и оштетило 12 кућа.
Државна телевизија је пренијела да је више од 10 људи остало блокирано након што је клизиште погодило град, преноси Срна
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