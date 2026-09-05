Број жртава бујичних поплава у Непалу порастао на 1.344

Аутор:АТВ редакција
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У Непалу је број жртава разорних бујичних поплава порастао на 1.344.
Хинду интернашнал је у суботу, 5. септембра 2026. године, позивајући се на податке непалске полиције, објавио да је број жртава повећан након што су у погођеним подручјима пронађена нова тијела.
Непалска полиција објавила је податке о 843 пронађена тијела. Од тог броја, 758 су биле одрасле особе, док су 85 била дјеца.
Полиција је укупан број погинулих навела на 1.344.
Хиљаде људи и даље се воде као нестале након поплава, саопштила је полиција.
У извјештају Хинду интернашнала наведено је да је текст ажуриран 5. септембра у 11.54 часова по индијском времену, а као мјесто објаве наведен је Катманду, преноси Уа Њуз
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