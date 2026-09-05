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Број жртава бујичних поплава у Непалу порастао на 1.344

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05.09.2026 09:17

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На фотографији коју је уступила Непалска војска, војници током спасилачке операције извлаче живог радника из тунела на хидроенергетском пројекту Тришули-3А у округу Расува у Непалу, у петак, 4. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Nepal Army via AP

У Непалу је број жртава разорних бујичних поплава порастао на 1.344.

Хинду интернашнал је у суботу, 5. септембра 2026. године, позивајући се на податке непалске полиције, објавио да је број жртава повећан након што су у погођеним подручјима пронађена нова тијела.

Подаци полиције

Непалска полиција објавила је податке о 843 пронађена тијела. Од тог броја, 758 су биле одрасле особе, док су 85 била дјеца.

Полиција је укупан број погинулих навела на 1.344.

Нестале особе

Хиљаде људи и даље се воде као нестале након поплава, саопштила је полиција.

У извјештају Хинду интернашнала наведено је да је текст ажуриран 5. септембра у 11.54 часова по индијском времену, а као мјесто објаве наведен је Катманду, преноси Уа Њуз

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

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Поплава

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