Влада ФБиХ није разријешила Војина Мијатовића

Аутор:АТВ редакција
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Влада Федерације БиХ није разријешила министра Војина Мијатовића, саопштили су након вијести у медијима да је Мијатовић остао без функције након забране коју је изрекао Врховни суд ФБиХ.
Из Владе кажу да су на јучерашњој сједници поступили искључиво с циљем поштовања правосудних одлука о привременој суспензији, те ради осигурања потпуног континуитета рада Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта.
"Влада није разријешила министра и допремијера Мијатовића, него је донијела неопходне процедуралне и техничке одлуке којима је дефинисано овлаштење за потписивање аката из надлежности Министарства, како због настале ситуације не би дошло до застоја у раду ресора, исплати подстицаја и реализацији права привредника и обртника у Федерацији БиХ", саопштили су.
Ради се о прописаној процедури која се примјењује у оваквим околностима како рад ресорног министарства ни у једном тренутку не би био блокиран, додали су.
Врховни суд ФБиХ прошле седмице је забранио Мијатовићу обављање службене дужности федералног министра развоја, подузетништва и обрта и било које друге службене функције у оквиру Владе Федерације БиХ.
Забрана се односи и на функцију допремијера, као и на руководеће послове у органима извршне власти у Федерацији.
Врховни суд ФБиХ је 15. септембра потврдио оптужницу против Мијатовића и других због злоупотребе положаја или овлаштења у вези с додјелом готово милион КМ грант средстава.
Ријеч је о бесповратним средствима од 997.363 КМ, за која је, према оптужници, компанији "38X Ventures" омогућен повољнији положај у поступку избора корисника.
Мијатовића ће на овој функцији замијенити Мартина Јовановић из Сектора за опште правне и финансијске послове Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта.
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