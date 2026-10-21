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Влада ФБиХ није разријешила Војина Мијатовића

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21.10.2026 09:51

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Влада ФБиХ није разријешила Војина Мијатовића
Фото: Facebook/Djordje Mijatovic

Влада Федерације БиХ није разријешила министра Војина Мијатовића, саопштили су након вијести у медијима да је Мијатовић остао без функције након забране коју је изрекао Врховни суд ФБиХ.

Из Владе кажу да су на јучерашњој сједници поступили искључиво с циљем поштовања правосудних одлука о привременој суспензији, те ради осигурања потпуног континуитета рада Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта.

"Влада није разријешила министра и допремијера Мијатовића, него је донијела неопходне процедуралне и техничке одлуке којима је дефинисано овлаштење за потписивање аката из надлежности Министарства, како због настале ситуације не би дошло до застоја у раду ресора, исплати подстицаја и реализацији права привредника и обртника у Федерацији БиХ", саопштили су.

Ради се о прописаној процедури која се примјењује у оваквим околностима како рад ресорног министарства ни у једном тренутку не би био блокиран, додали су.

Врховни суд забранио Мијатовићу обављање службене дужности

Врховни суд ФБиХ прошле седмице је забранио Мијатовићу обављање службене дужности федералног министра развоја, подузетништва и обрта и било које друге службене функције у оквиру Владе Федерације БиХ.

Забрана се односи и на функцију допремијера, као и на руководеће послове у органима извршне власти у Федерацији.

Врховни суд ФБиХ је 15. септембра потврдио оптужницу против Мијатовића и других због злоупотребе положаја или овлаштења у вези с дод‌јелом готово милион КМ грант средстава.

Ријеч је о бесповратним средствима од 997.363 КМ, за која је, према оптужници, компанији "38X Ventures" омогућен повољнији положај у поступку избора корисника.

Мијатовића ће на овој функцији замијенити Мартина Јовановић из Сектора за опште правне и финансијске послове Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Војин Мијатовић

Влада ФБиХ

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