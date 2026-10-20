Ко ће од функционера заледити мандате?

Аутор:Бранка Дакић
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Министри, градоначелници, начелници и сви они који обављају извршну функцију, а освојили су на протеклим изборима мандат у неком од парламената у БиХ, неће морати да се одрекну мандата.
Могу да остану на функцији, а да освојени мандат у законодавној власти заледе. То им је омогућено чланом 1.8а Изборног закона БиХ, који је 2024. године наметнуо Кристијан Шмит.
"Лице које је изабрано у законодавни орган на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, а на основу претходног мандата обавља извршну функцију и одлучи да је настави, дужно је да свој мандат у законодавном органу стави у мировање прије конституирајуће сједнице законодавног органа у који је изабрано док се друго лице не именује на исту извршну функцију или док не поднесе оставку", наводи се у Изборном закону БиХ.
Ако функционери одлуче да пређу из извршне у законодавну власт, мораће Централној изборној комисији поднијети захтјев у року од осам дана од дана престанка обављања извршне функције. Када је у питању ниво БиХ, мандате могу заледити Срђан Амиџић, Зукан Хелез, Елмедин Конаковић и Борјана Кришто.
Нисмо успјели добити ставове већине њих, али Хелезов јесмо. Након што нам је одржао правну лекцију како се измјене закона не коментаришу већ спроводе, на питање хоће ли он заледити мандат стиже кратки одговор: "Размислићу".
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Размишља и Јован Катић. Првобитна одлука била је да остаје на позицији начелника општине источно Ново Сарајево, али с обзиром на то да је тек јуче сазнао да постоји могућност да заледи мандат, не искључује ни ту могућност, али како каже, коначну одлуку донијеће након консултација са органима странке.
"Ово нам даје прилику да, можда, послије двије године, ако не будем кандидат за начелника општине, да могу да обављам дужност народног посланика. Али, опет кажем, нисам још о томе размишљао. Ово је нека новост за мене", рекао је Јован Катић, начелник општине Источно Ново Сарајево.
За разлику од њих, Бојо Гашановић већ је размислио.
"Мислим да, како сада ствари стоје, да ћу прихватити мандат и бити посланик у Народној скупштини Републике Српске", рекао ја Бојо Гашановић, начелник општине Источни Стари Град.
Дилеме нема ни за Мирослава Бојића. Искористиће законско право.
"И, поднијећу захтјев кад будем враћaо мандат, поднијећу захтјев за замрзавање тог мандата. Да ли ћу ја њега икада користити или нећу, то је сада ствар више неких питања у наредном периоду. Вјероватно и нећу, али искористићу своје законско право", рекао је Мирослав Бојић, начелник општине Лакташи.
Дакле, када престане мандат у извршној власти, функционер који је заледио мандат подноси захтјев за "одлеђивање" мандата у парламенту у који је изабран. Тада замјенски посланик напушта парламент.
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