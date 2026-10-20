Галићева остаје судија крњег Уставног суда иако је навршила 70 година живота

Аутор:АТВ редакција
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Крњи Уставни суд БиХ саопштио је да потпредсједник суда Валерија Галић, иако је навршила 70 година живота, наставља да врши судијску дужност док не буде изабран нови судија и док не преузме дужност.
Галићева је 13. октобра навршила 70 година живота, али ће на дужности остати у складу са Одлуком о допуни Правила Уставног суда од 30. маја 2024. године којом је прописано изузетно продужење мандата судије.
Крњи Уставни суд БиХ је утврдио и да је у случају парничног поступка који је трајао 19 година и четири мјесеца, а покренут је ради накнаде штете, повријеђено право на правично суђење.
У чињеницама предмета разматраног по апелацији крњи Уставни суд није уочио изузетне околности којима би се могла оправдати дужина поступка која је супротна начелу "разумног рока".
У односу на остале аспекте права на правично суђење, крњи Уставни суд је утврдио да није повријеђено право на правично суђење јер нису основани наводи апеланата да су редовни судови поступали произвољно или "очигледно неразумно".
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