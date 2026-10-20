Logo

Галићева остаје судија крњег Уставног суда иако је навршила 70 година живота

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 18:48

Коментари:

0
Уставни суд БиХ, пленарна сједница
Фото: Уставни суд БиХ

Крњи Уставни суд БиХ саопштио је да потпредсједник суда Валерија Галић, иако је навршила 70 година живота, наставља да врши судијску дужност док не буде изабран нови судија и док не преузме дужност.

Галићева је 13. октобра навршила 70 година живота, али ће на дужности остати у складу са Одлуком о допуни Правила Уставног суда од 30. маја 2024. године којом је прописано изузетно продужење мандата судије.

Крњи Уставни суд БиХ је утврдио и да је у случају парничног поступка који је трајао 19 година и четири мјесеца, а покренут је ради накнаде штете, повријеђено право на правично суђење.

У чињеницама предмета разматраног по апелацији крњи Уставни суд није уочио изузетне околности којима би се могла оправдати дужина поступка која је супротна начелу "разумног рока".

У односу на остале аспекте права на правично суђење, крњи Уставни суд је утврдио да није повријеђено право на правично суђење јер нису основани наводи апеланата да су редовни судови поступали произвољно или "очигледно неразумно".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Уставни суд БиХ

судија

Валерија Галић

Коментари (0)

Више из рубрике

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

БиХ

Кошарац након одлуке Савјета министара: Велика политичка побједа руководства Српске

2 ч

3
Омогућено гласање држављанима Србије на територији БиХ

БиХ

Омогућено гласање држављанима Србије на територији БиХ

2 ч

1
Истражиоцима су спорна именовања Владе у Жељезницама ФБиХ

БиХ

Истражиоцима су спорна именовања Владе у Жељезницама ФБиХ

3 ч

0
Школске клупе у учионици.

БиХ

Родитељи у Сарајеву узнемирени: Не шаљу дјецу у школу због наводног списка и пријетњи

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

За ове знакове ускоро стиже новац: Креће ново поглавље

20

30

Топлотне олује све чешће: Са пет на 102 годишње

20

19

''Бугарска неће учествовати у новој помоћи за Украјину''

20

13

Гријање по оптимуму, кварови по старом

20

11

Лото резултати 84. кола (20.10.2026): Извучени добитни бројеви

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима